À Lury-sur-Arnon, les légumes bios de Sophie Vivien font des heureux

Le déclic s'est produit en regardant le film documentaire de Cyril Dion Demain . "Il y est question de la ferme du Bec-Helloin située en Normandie où les légumes poussaient, c'était magnifique et ça donnait envie", se souvient Sophie Vivien qui exerçait alors la profession de comptable. Après un licenciement, elle va entreprendre une reconversion professionnelle d'abord à la ferme-école de Sainte-Marthe dans le Maine-et-Loire puis au lycée agricole du Sudbray à Bourges où elle obtient un Brevet professionnel responsable d'entreprise agricole.

Une ancienne gazonnière

La difficulté a été de trouver un lieu où développer son activité. "J'ai eu la chance de trouver un terrain de deux hectares situé à deux kilomètres de mon domicile. Il s'agissait d'une ancienne gazonnière dont l'activité avait cessé", précise-t-elle. L'activité a démarré il y a un peu plus de trois ans, à l'été 2020 et a bien évolué. Avec l'aide de son compagnon, Sophie Vivien y cultive une trentaine de légumes ainsi que des fraises et du raisin. La petite exploitation compte aujourd'hui cinq serres, deux containers permettent de stocker les légumes, une cabane a été montée pour faire de la vente directe.

Cinq serres sont installées sur l'exploitation où poussent une trentaine de variétés de légumes. - Le Jardin de l'Arnon

Depuis le démarrage du projet, Sophie Vivien a voulu privilégier les circuits courts. La plus grande partie de la production (70 %) s'écoule directement sur l'exploitation le mardi de 17 h à 19 h et le vendredi de 16 h à 19 h. C'est même en progression : "C'est lié à la conjoncture et à un souhait de manger sainement. Nombreuses sont aussi les personnes qui disent qu'ils achètent chez nous pour nous soutenir", se réjouit-elle. Les légumes du Jardin de l'Arnon se retrouvent également sur la table de plusieurs restaurants locaux dont Le Berrougasse à Lury-sur-Arnon. On peut également les acheter dans deux magasins à Vierzon : Le Rayon vert et Les Fourmis vierzonnaises.

Un métier très prenant qu'on ne fait pas pour gagner de l'argent, prévient Sophie Vivien, qui jusqu'à présent ne peut se verser qu'un petit salaire mais estime qu'il a redonné sens à sa vie. Et elle ne manque pas d'idées pour continuer à se développer comme d'aménager d'ici l'été prochain une nouvelle serre qui serait dédiée à la cueillette ou encore de fournir en légumes les cantines des écoles environnantes.