A Malissard, 29 salariés de la cuisine Sodexo n'auront plus de travail au 1er janvier

Malissard, France

C'est la douche froide ! Les 29 salariés de la cuisine Sodexo risquent de perdre leurs emplois le 1er janvier prochain. Sodexo est un groupe spécialisé dans la restauration collective et sa cuisine de Malissard fournit quatorze Ehpad de la région de Valence.

Des Ehpad gérés par Eovi qui a décidé de travailler avec un autre prestataire Restalliance. Mais Restalliance n’a pas prévu de reprendre le site de Mallisard où travaille 29 salariés.

On tombe de haut, une semaine avant Noël çà fait mal, Alexandre magasinier chez Sodexo depuis 12 ans.

Pour les salariés, la nouvelle est très dure à digérer. Depuis lundi, Alexandre a du mal à dormir, il est magasinier à la cuisine Sodexo de Malissard depuis 12 ans et il ne réalise pas ce qui lui arrive "c’est inhumain de nous annoncer ça juste avant les fêtes, on ne s’attendait vraiment pas à cela".

Les salariés étaient pourtant bien au courant qu’Eovi ne prolongeait pas le contrat avec Sodexo, mais ils étaient persuadés que le repreneur Restalliance allait maintenir l'activité de cette cuisine et conserver les emplois. Bruno Carrinho délégué syndical à l'UNSA Sodexo est en colère "on nous a toujours dit que l’activité serait conservée et là on nous demande de tout arrêter et de rentrer chez nous le 1er janvier, certains salariés ne vont pas bien, plusieurs sont même en arrêts maladie depuis cette annonce".

Les salariés seront payés par Sodexo en attendant une solution

Sodexo explique dans un courriel mettre"tout en œuvre auprès de la société Restalliance pour qu’ils reprennent nos 29 salariés" Les salariés qui en attendant qu’une solution ne soit trouvée, seront payés par Sodexo. De son côté Restalliance nous écrit comprendre " les inquiétudes des équipes de Sodexo concernées par ce changement, mais nous ne pouvons leur apporter de réponses quant à la pérennité de leur emploi, dont la responsabilité relève uniquement de leur employeur".

Les salariés qui même en colère et déçus s’engagent à continuer de travailler jusqu’au 31 décembre et fournir les Ephpad pour "le bien des résidents de ces structures"disent-ils.