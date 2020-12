A Marcq-en-Baroeul, les salariés de Carambar "passent une étape supérieure" dans la contestation

Une fumée noir, visible de loin à Marcq en Baroeul, des palettes qui brûlent devant l'usine Carambar, les salariés sont passés à l'étape supérieur dans la contestation.

à lire aussi Les salariés de Carambar à Marcq-en-Barœul se mobilisent contre leur déménagement

"Au départ c'était juste un déménagement, explique David Poure, délégué syndical Force Ouvrière. En tout cas c'était présenté comme ça. Et après on nous a appris que c'était un PSE, donc ils licencient tout le monde, pour réembaucher une partie du personnel, mais on ne sait pas quel nombre, à des contrats Lutti, donc qui sont beaucoup moins bien que les nôtres. On va perdre entre 300 et 800 € de salaire."

Il devait y avoir une discussion ce jeudi 10 décembre avec la direction. "Ils nous ont refusé toute discussion au sujet du maintien de nos salaires, explique le délégué syndical. Alors les salariés ont décidé de faire grève deux jours." Ensuite, ils comptent réduire l'activité. L'objectif est de faire sortir un minimum de bonbons.