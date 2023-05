À Marseille, c'est toujours la galère des restaurateurs qui cherchent du personnel saisonnier

Les ponts du mois de mai ont donné le ton : la saison estivale sera très touristique en Provence. C'est normalement une bonne nouvelle pour les métiers du tourisme, mais pourtant, ils sont nombreux à ne pas parvenir à s'organiser. Alors qu'on estime à 100.000 environ (dont 45.000 rien que dans l'hôtellerie restauration selon Pôle Emploi), le nombre de recrutements de saisonniers en été en Provence, les candidats peinent à se faire connaître.

A Marseille, les restaurateurs ont de plus en plus de mal à recruter des saisonniers. Les candidats sont de moins en moins nombreux. Les patrons essayent de s'adapter en proposant des conditions de travail plus avantageuses, mais rien à faire.

Des candidats qui ne correspondent pas aux profils recherchés

Cours Honoré-d'Estienne-d'Orves, Les Grandes Halles n'ont toujours pas leur équipe au complet. Les quelques candidats répondent aux offres d'emploi ne correspond absolument pas aux profils recherchés : "et une fois qu'ils viennent à l'entretien, ils rechignent, ou parfois ils ne viennent même pas", explique Nicole Agosti, chargée des ressources humaines aux Grandes Halles.

"On leur donne des salaires de professionnel confirmé pour leur apprendre à travailler"

Alors beaucoup de restaurateurs prennent du personnel non qualifié, qu'il faut ensuite former. À l'Hippocampe, sur le Vieux-Port, Laurent Tubau, le propriétaire, note un manque d'implication. "Les gens que nous avons recrutés aujourd'hui pour la saison, on leur donne des salaires de professionnel confirmé pour leur apprendre à travailler. Il y a cinq ans, on ne les aurait pas gardés 15 minutes". Laurent Tubau affirme qu'il a augmenté le salaire de ses salariés et qu'il ferme maintenant deux jours consécutifs toute l'année. Les horaires de service ont été raccourcis. Malgré cela, "On arrive plus à les intéresser à notre métier", se lamente-t-il.

200 000 emplois sont aujourd'hui disponibles dans les secteurs des restaurants, des hôtels, des bars. © Radio France - Julie Gasco

"Avant on faisait des journées en service continu toute la semaine"

Laura est responsable de table d'un restaurant place aux Huiles. Le seul saisonnier qu'elle a réussi à embaucher et former vient de l'abandonner du jour au lendemain. Selon elle, malgré la fin du Covid, c'est de plus en plus compliqué pour recruter. Le restaurant s'est donc adapté : "On est plus que deux en salle, alors qu'on devrait être quatre ou cinq pour être bien pour la saison. Avant on faisait des journées continues toute la semaine pendant les vacances scolaires, aujourd'hui on ne peut plus, on n'a pas le personnel". "Maintenant les journées en service continu, c'est uniquement le week-end", se désole la patronne.

►Pour aider les professionnels du tourisme et ceux qui cherchent encore un emploi saisonnier, le comité régional du Tourisme a lancé cette année une plateforme numérique de mise en relation , qui propose des milliers de postes à pourvoir dans la région.

►Ce mardi, METRO France , en lien avec les professionnels de l'hôtellerie et de la resuration organisent une recrutement de saisonniers sur la zone de la Valentine à Marseille de 9h à 12h. QUelques 35 candidats viendront rencontrer des recruteurs pour des postes de cuisinier, chef de rangs, second de cuisine ou encore employé en salle. Le même rendez-vous est organisé mercredi à Six-Fours-Les Plages.