Marseille, France

"J'ai travaillé pendant plus de 40 ans et aujourd'hui, je récolte quoi ? Une hausse de la CSG, une pension gelée ! C'est bien simple, depuis six ans je perds de l'argent". Nicole, retraitée marseillaise ne décolère pas. "Et encore, j'ai la chance d'avoir fini de payer mon appartement, sinon je me demande comment je survivrais".

Une nouvelle chute du pouvoir d'achat

En 2019 et 2020, les pensions ne seront réévaluées que de 0,3% pour des raisons budgétaires. "Depuis combien de temps ils rabotent ? demande René avant d'ajouter : "Macron croit que les retraités ne vont rien dire, mais ils votent !" Les retraités, déjà touchés pour certains par la hausse de la CGT, voient encore leur pouvoir d'achat baisser si l'on s'en tient à la hausse des prix : +2,3% depuis le début de l'année en juillet.

On doit se priver de tout. (Sylvie, retraitée)

"C'est bien simple on doit se priver de tout témoignent Sylvie et Francis : "la nourriture augmente, l'énergie aussi, on ne va plus au cinéma, au restaurant, et encore moins en voyage !" Claude avoue quant à lui qu'il y réfléchit à deux fois avant d'aller chez le dentiste et l'opticien, et pourtant ce marseillais perçoit 1.600 euros de pension chaque mois.

De son coté Lyne envisage tout bonnement de partir à l'étranger : "Je ne sais pas où mais dans un pays où j'aurai plus de mètres carrés, moins de charges, et un meilleur niveau de vie."