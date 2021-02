Coronavirus : à Marseille, la Bonne Mère aussi subit la crise économique

Comme beaucoup de monde, malheureusement, à Marseille, la Bonne Mère n'est pas épargné par la crise économique. Les restrictions sanitaire dues au coronavirus ont fait chuté le nombre de touristes. Ils étaient un million, environ, sur les douze derniers mois... C'était le double avant la crise.

Pour la paroisse on perd 1.700 euros par jour. Pour le magasin, c'est environ 70% de pertes

Moins de visiteurs, pour le sanctuaire... C'est aussi moins d'acheteurs dans le magasin de Notre-Dame-de-La-Garde, et donc, moins de recette financières. "On avait beaucoup de touristes et donc un modèle qui se suffisait mais ce n'est plus le cas" explique Anne-Sophie Houzel, l'administratrice, ou plus exactement, l'économe de la Basilique Notre-Dame-de-la-Garde : "Pour la paroisse on perd 1.700 euros par jour. Pour le magasin, c'est environ 70% de pertes"

Les dons ont eux aussi baissé, du simple au double. Du coup, pour inciter les Marseillais à soutenir la Bonne Mère et à venir sur place, le père Olivier Spinoza, recteur de la Basilique, a eu une petite idée pour attirer, notamment, les fans de l'OM : "Dimitri Payet est venu déposer son maillot il y a quelques mois, il nous en a fait don. On va l'installer dans les prochains jours"