À Marseille, la détresse du secteur médico-social confronté à la pénurie de personnel

Partout en Provence et en France, le même constat : le secteur social et médico-social peine à recruter. La crise des vocations est telle qu'elle menace désormais l'accompagnement même des plus vulnérables, à domicile et dans les structures d'accueil, selon les professionnels.

Depuis plusieurs semaines, le secteur social et médico-social se mobilise un peu partout sur le territoire, comme ce mardi à Marseille, pour dénoncer "la crise des métiers de l'humain". La pénurie de main-d'œuvre est devenue si aiguë, que les professionnels de ce secteur économique en forte croissance lancent un véritable SOS et demandent au gouvernement des mesures d'urgence alors que la plupart des métiers sont oubliés du Ségur de la Santé.

"On fait du maintien à domicile low-cost." - Mathieu Leca, de l'UNA PACA

Il faut dire que le manque de bras menace désormais l'accompagnement des plus vulnérables, pour la plupart sans aucune autonomie : jeunes ou adultes handicapés, personnes âgées, etc. Des millions de Français sont concernés au quotidien. "On est dans une période zéro CV, témoigne Mathieu Leca, de l'UNA (Union nationale de l'aide et des services à domicile) en PACA. Avant on posait une annonce, on avait des dizaines de candidatures qui arrivaient. Aujourd'hui, sur certains territoires, il arrive qu'on pose des annonces et pendant des semaines, zéro CV sur tous ces métiers en tension. Il y a urgence. On n'a plus le personnel et nos prises en charge sont dégradées. On fait du maintien à domicile low-cost, au détriment des bénéficiaires et des salariés."

65.000 postes non pourvus dans le secteur médico-social

Selon une étude, 65.000 postes sont non pourvus dans le pays. Aide soignante, auxiliaire de vie, infirmière : elles et ils sont 1,7 millions de salariés à travailler dans ces métiers, souvent mal payés, précaires, déconsidérés et fatigants, que ce soit à domicile ou dans des structures adaptées. D'ailleurs, sept établissements sur dix affirment avoir des difficultés pour recruter.

Conséquence du manque de personnels à domicile ou dans les structures d'accueil, les familles doivent souvent compenser. C'est le cas de Fabienne, une Marseillaise de 62 ans, mère d'un adulte handicapé âgé de 35 ans, totalement dépendant. "Une toilette par exemple, témoigne la maman, ce n'est pas juste 10 minutes. Il faut les masser pour que les raideurs ne s'installent pas. Ensuite, il faut les habiller et avec toute leurs raideurs, leurs contractions, ça prend facilement 45 minutes."

Journée nationale de grève et manifestation le 7 décembre

Devant l'urgence, plusieurs syndicats et collectifs appellent à une journée nationale de grève et de manifestation le mardi 7 décembre, pour demander des mesures d'urgence, notamment revaloriser les salaires et améliorer l'attractivité de ces métiers de l'humain.