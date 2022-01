A Marseille la répétition des grèves de la collecte des ordures exaspère certains habitants

Le bras de fer se poursuit entre le syndicat Force Ouvrière et la Métropole. Les Marseillais, eux, subissent la troisième grève en 6 mois et dénoncent là la fois l'attitude du syndicat et l'inaction politique dans ce dossier.