A Marseille, les activités extra-scolaires plombent aussi le budget de la rentrée

C'est la saison des salons et des forums pour tous ceux qui, en cette rentrée, veulent réserver leurs loisirs pour l'année. Inflation oblige, le choix d'une activité extra scolaire pour son enfant est devenu un casse-tête pour certains parents. Pour Marie-Pierre, maman à Marseille de Joachim, 5 ans, et de Clémence, 9 ans, il faut, pour la première fois, faire des choix : "ma fille veut faire de la gymnastique, elle adore aussi le taekwondo, mais cette année c'est une seule activité". Ce sera donc la gym : "il y a l'inscription, mais aussi le juste au corps de compétition que l'on paie 60 euros, c'est un budget de 300 à 400 euros dans l'année. Nous n'avons aucune aide, c'est une dépense difficile à supporter".

Une seule activité, une seule fois par semaine

Certains ménages sont contraints de faire des choix drastiques, comme Charlotte. Cette marseillaise est obligée de décevoir sa fille, Rita, cette année : "je ne peux pas assumer l'équitation. C'est trop cher, et c'est trop loin, ça demande trop d'organisation. Mais c'est avant tout le prix, le coût de l'inscription, et celui de l'équipement". Rita a bien compris le message : "c'est trop cher, mais mes parents m'ont promis que je pourrai en faire pendant les vacances".

Pour faire baisser la facture les familles qui ne veulent pas priver les enfants d'activité jouent aussi sur la fréquence. Zineb va bien inscrire ses deux fils au échecs cette année, mais avec modération : " au lieu de deux fois par semaine ce sera une fois. Ils adorent, je veux leur offrir ça, mais pour moi c'est trop cher. C'est pareil pour les cours de Français. Je n'ai pas les moyens, alors ils travailleront plus en classe !"

Des équipements parfois coûteux qui ne servent qu'une saison

Certains parents choisissent aussi de baisser le budget "équipements". Des tenues qui coûtent chers dans certains sports et qui sont vite dépassées. "On devrait inventer une bourse aux vêtements de sports. Dans les sports de combats les kimonos ne servent qu'une année, les ceintures changent tous les ans, si on pouvait les acheter d'occasion ce serait quand même mieux" imagine Marie-Pierre.

Pour Nicolas, dont les deux filles font à la fois de l'équitation et de l'escrime, c'est aussi une dépense importante : "on essaie de les faire durer deux ou trois saisons d'affilée, mais cette année on va revoir le budget à la baisse". En revanche pour lui pas question de priver ses enfants d'une activité sportive : "elles s'ouvrent aux autres avec ces activités et se font du bien à la fois à la tête et au corps. S'il faut sacrifier quelqu'un ce sera moi".