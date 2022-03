A Marseille, malgré la crise, le prix du poisson sur le Vieux-Port ne flambe pas

Les pêcheurs bénéficieront d'une aide financière exceptionnelle jusqu'à fin juillet a annoncé cette semaine le premier ministre Jean Castex. Elle est équivalente à 35 centimes par litre de gazole de pêche. Pour la plupart des artisans marseillais, elle est très insuffisante. Certains ne sortent plus en mer qu’un jour sur deux. Si les aides ne sont pas plus conséquentes avec de tels prix du carburant, des dépôts de bilan ne sont pas à écarter selon plusieurs patrons. Par ailleurs, ils estiment que si les prix de détail augmentent trop, les marseillais ne viendront plus sur le marché et ce serait encore pire.

Des prix plutôt sages pour une excellente qualité © Radio France - Philippe Boccara

Des prix raisonnables et la fraîcheur

Vendredi ,les clients achetaient en moyenne 14 euros le kilo de dorade royale sauvage .Des prix bien en dessous de celui des grandes surfaces à 20 euros. Beaucoup de clients se déclarent solidaires des artisans. Ils ne font pas la grimace si les prix augmentent un peu .Les étales étaient rapidement vides. Ici de grands chefs viennent marseillais viennent faire leur marché.