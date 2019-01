A Marseille, un accès parfois compliqué aux services publics

Marseille, France

Dans le 13ème arrondissement de Marseille, dans le quartier des olives, les panneaux indiquent toujours le bureau de poste, mais une fois arrivé devant, il est fermé. Pas pour la matinée, ou l'après-midi, non, le rideau de fer est baissé, une plaque de métal condamne le distributeur automatique : le bureau est définitivement fermé.

Suzanne, qui habite le quartier, doit se contenter d'un nouveau point relais dans une supérette du coin, "comme dans un village" souligne-t-elle. La "vraie" poste la plus proche, désormais, c'est celle de la Rose. Ce qui n'arrange pas Suzanne, mais encore "ça va", elle pense aux personnes âgées ou à mobilité réduite du quartier :

Pour eux ce n'est pas simple, aller à la poste, maintenant, c'est 45 minutes de trajet.

Autre problème : les files d'attente qui s'éternisent. A la sortie du centre des impôts de Saint-Barnabé, dans le 12ème arrondissement, certains perdent patience, parce qu'il y a au moins une bonne heure d'attente sur place, alors que les services des finances publiques ne sont pas toujours facilement joignables par téléphone. Pour Philippe Laget, de la CGT Finances Publiques, l'explication c'est le manque d'effectif : " A cause du sous-effectif, on met tout le monde aux guichets, mais du coup, on à pas assez de personnel pour traiter les dossiers, répondre au téléphone et aux mails. Donc au final, les contribuables viennent aux guichets. C'est un cercle vicieux."

Les démarches sur internet ne sont pas du goût de tout le monde

Devant la CAF du 14ème arrondissement, c'est l'habituelle file d'attente. Sarah, soixante ans, fait la queue dehors et discute avec les autres bénéficiaires qui patientent. "Avant, c'était plus humain et mieux organisé, il y avait une salle avec des chaises à l'intérieur, un meilleur accès aux toilettes" fait-elle remarquer. Malgré le temps perdu à attendre son tour, elle préfère se déplacer : "De toute façon, moi je n'ai pas internet, et je refuse de m'y mettre".