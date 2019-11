Rennes : un "job dating" pour les demandeurs d'emploi du quartier Maurepas

Un job dating pour "recruter autrement" était organisé ce vendredi 22 novembre. Une quarantaine de demandeurs d'emploi du quartier Maurepas à Rennes ont pu rencontrer des recruteurs de six entreprises de la métropole rennaise.

Rennes, France

Alaric Roussaux reçoit dans un petit bureau de l'agence Pôle Emploi de Rennes Nord. Il est le directeur du Burger King de Saint-Grégoire. Face à lui Eric, qui a travaillé dans le bâtiment pendant neuf ans, et qui espère pouvoir entamer une reconversion dans la restauration. "Ca fait quatre ou cinq fois que je participe à cette opération, et à chaque fois j'embauche trois ou quatre personnes" explique Alaric Roussaux. "Il y a des profils de personnes qui souhaitent vraiment revenir à l'emploi et qu'on arrive mieux à fidéliser au sein de l'entreprise, alors que le turnover est souvent problématique dans notre profession" ajoute le directeur du fast-food.

Après chaque entretien, il se donne environ 24 heures pour donner une réponse au candidat. Cette opération pour "recruter autrement" est organisée conjointement par Pôle Emploi, le CCAS et We Ker (association qui regroupe la mission locale et la Maison de l'Emploi). "L'objectif c'est de sauter la barrière de la sélection par le CV" explique Hugo Follet.

Chaque chercheur d'emploi a été préalablement préparé à l'exercice de l'entretien lors d'ateliers organisés par Pôle Emploi. Si la plupart amènent leur CV, ils ont accès à un entretien là où leurs diplômes et compétences n'auraient parfois pas permis de décrocher ces entretiens. David Leroux est le directeur d'un magasin Lidl à Rennes : "On recherche vraiment tous types de profil, sachant qu'on a des plans de carrière en interne. Même des équipiers polyvalents sans diplômes sont bienvenus chez nous."

Ce n'est pas la première édition de ces "jobs datings" à Rennes. Celui-ci s'adresse uniquement aux habitants du quartier Maurepas. Hugo Follet : "Nous ciblons les habitants des quartiers dits prioritaires comme Maurepas. Le taux de chômage y est plus élevé que la moyenne." Ce vendredi une quarantaine de chercheurs d'emplois ont pu effectuer un entretien dans le but d'une potentielle embauche.