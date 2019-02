A Maxéville, le permis à 200 euros pour les jeunes en insertion

Maxéville, France

C'est la troisième fois que la commune de Maxéville le propose. Le permis de conduire à 200 euros pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont dans un parcours d'insertion. Constatant que l'absence de permis de conduire était un obstacle pour décrocher un emploi ou une formation en dehors de la Métropole notamment, la commune a décidé de lancer, avec la mission locale, un dispositif d'aide au financement du permis de conduire.

Des contreparties

Concrètement, le jeune paye à l'auto-école partenaire de l'opération 200 euros et le reste de la formation est payé par la mission locale et la commune de Maxéville. Restent à la charge du futur conducteur les coûts relatifs aux passages des examens du code et de la conduite (76 euros). En contrepartie, les jeunes s'engagent à se rendre à l'auto-école les mardis, mercredis et samedis. Ils doivent aussi participer à des ateliers à la mission locale et prouver qu'ils sont dans une démarche d'insertion.

Sur la trentaine de places au départ, il en reste quelques unes pour la session qui débute en mars. Plus d'informations sur le site de la commune de Maxéville.