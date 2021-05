À May-sur-Orne, un marché s'installe après quinze ans d'absence

Poissonnier, fromager, food truck, rôtisserie : en tout, quinze stands sont attendus sur la place de la Poste à partir de ce vendredi 7 mai, jour d'inauguration du marché de May-sur-Orne. La commune n'avait plus de marché depuis quinze ans.

Particularité du marché de May-sur-Orne : il n'aura pas lieu le matin, mais l'après-midi, de 15h30 à 19h30. Mais ce choix est stratégique, explique Jean-Luc Mottais, le maire de la commune : "On a placé le marché à un endroit stratégique de la commune, aux horaires de sorties des écoles, où les parents qui viendront chercher leurs enfants passent quasi obligatoirement devant le marché".

Le marché de May-sur-Orne est inauguré ce vendredi 7 mai - mairie

C'est l'un de ses adjoints, Stephan Stankovic qui s'est chargé de la création de ce marché. Un a un, il a contacté les quinze commerçants qui vont le constituer dans un premier temps. "Le marché va s'étendre sur 100 mètres linéaires. Pour l'instant, nous sommes contraints par la règle sanitaire d'un espace de 2 mètres entre chaque stand", explique le maire.

"Les habitants l'attendent avec impatience !"

Les habitants, eux, attendent les commerçants avec impatience. Christelle et Philippe travaillent au bureau de poste et débauche pile à l'heure d'ouverture du marché : "le food truck et le couscous, ce sera pratique pour prendre à manger pour le soir". Encore mieux lotie, Maryvonne habite sur la place et n'aura qu'à traverser son petit jardin pour aller faire ses emplettes. "On attend que ça et il faut faire travailler nos producteurs et commerçants de proximité, estime-t-elle, espérant que tout le monde sera au rendez-vous pour que le marché perdure".

Côté commerçants, l'enthousiasme est également présent. Yann Nicolle est le gérant de la Maison Nicolle, une rôtisserie : "Je suis très satisfait, je pense que ça va marcher. Si ça avait été l'après-midi, un autre jour que le vendredi, ça n'aurait pas fonctionné", estime-t-il.