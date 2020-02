A Mayenne, l'imprimerie Jouve passe aux mains d'une imprimerie de la région parisienne

A Mayenne, l'imprimerie Jouve écrit une nouvelle page de son histoire. Elle est rachetée et cédée officiellement le 3 février 2020 à une autre imprimerie du Val d'Oise, Dupliprint. Le nouveau patron Frédéric Fabi prévoit des changements jusqu'en 2025.

L'imprimerie Jouve a été créée en 1903 à Mayenne et elle est donc cédée le 3 février 2020 à Dupliprint.

L'imprimerie Jouve installée à Mayenne depuis 1903 est passée lundi 3 février sous un nouveau drapeau, celui de Dupliprint, une imprimerie du Val d'Oise. Vous connaissez sûrement Jouve, le guide du Routard sort par exemple de son imprimerie.

C'est donc la fin d'une époque pour les 162 salariés mayennais qui restent sur leur site mais changent de patron. Pour l'imprimerie Jouve, ce rachat est comme une renaissance.

La moyenne d'âge des salariés : 42 ans

Tous les salariés sont repris, c'est une bonne nouvelle notamment pour les plus jeunes de l'entreprise. "Je suis arrivée en octobre 2017 ici. C'est toujours bien de continuer dans l'entreprise où l'on est, et dans un métier qu'on aime. Je suis assez attachée à l'imprimerie car mon père était aussi là-dedans, tout comme mon grand-père", explique Benoît, 28 ans et conducteur d'une relieuse.

Les 162 salariés du site mayennais étaient conviés à une cérémonie pour la cession de leur entreprise le 3 février. © Radio France - Aurore Richard

Le père du nouveau patron Frédéric Fabi vient lui aussi du monde de l'imprimerie, c'est un bon point pour Benoît. Le salarié est prêt aux changements qui seront apportés :

Les changements sont nécessaires quand on est dans une activité comme l'imprimerie qui perd un peu d'argent tous les ans. C'est un métier difficile

Mais à quoi va ressembler l'entreprise en 2022 ou 2023 ?

Alain qui travaille à l'imprimerie depuis deux décennies se pose la question :

Il y a une appréhension du fait qu'il y a un repreneur qu'on ne connaît pas trop. On change quand même de nom, d'entité, cela va changer certaines choses

Des changements qui sont confirmés par Frédéric Fabi avec son plan 2020-2025. Il veut un "imprimeur 4.0". "Il sera à la fois industriel de l'imprimerie, à la fois logisticien, routeur, et d'une entreprise numérique", envisage le patron de Dupliprint.

Malgré tout, le premier défi est pour 2020. Frédéric Fabi vise le même chiffre d'affaires qu'en 2019 : 22 millions d'euros. Ce rachat est de 4,7 millions d'euros et il s'est fait avec l'aide de la région Pays de la Loire qui prête 1,5 million d'euros.