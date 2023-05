À Mayenne, le bar La Canopée est devenu un "repère" pour ses clients, des collégiens aux seniors

À première vue, la Canopée ressemble à tous les autres bars avec un comptoir en bois, des canapés, des tabourets et des tonneaux. Il faut se rendre dans la deuxième salle pour découvrir l'espace des jeux.... et les balançoires ! "C'est très particulier, mais c'est hyper cool, c'est la Canopée !", sourie la gérante. Jouer au billard et à des jeux de société en buvant un verre, c'est ce que Mélodie Hautier, Nordiste de 21 ans, recherchait quand elle est arrivée à Mayenne il y a quelques années. "Je ne trouvais pas vraiment le type de bar qui me plaisait parce que j'aime bien vraiment le côté très cool, très afterwork, très cosy. Je n'aime pas les bars où on est tous entassés."

ⓘ Publicité

"C'est leur petit repère"

L'année dernière, avec son compagnon Christophe Bertola, elle a repris l'ancienne Piraterie, boulevard de Montigny, pour créer un espace à eux. "On s'est dit qu'ici, on pouvait jouer sur le côté 'deux salles, deux ambiances', explique Mélodie Hautier. D'un côté, quand on a eu une journée énorme avec la tête qui explose, on peut se poser, boire un bon verre, un bon cocktail, être avec des potes, discuter dans les gros canapés. Et si on a envie d'être un peu plus festif, de jouer, on va dans la deuxième salle, où il y a les balançoires, la table de billard, le baby-foot, le flipper."

Dans la première salle, les clients de La Canopée s'attablent dans une ambiance végétale. © Radio France - Selma Riche

"Le côté humain"

En six mois d'existence, le concept plaît à Mayenne et la Canopée a déjà trouvé son public. "On a nos habitués. On a un petit groupe de jeunes qui viennent pour le billard, deux petits clients pour le babyfoot. Plein de groupes de gens, qu'on voit toutes les semaines, c'est leur petit repère", sourie Mélodie Hautier. C'est justement cet esprit-là que la gérante essaie de cultiver, aussi entre les clients du bar, "comme un bar à l'ancienne. Les gens ne se connaissent pas mais il jouent ensemble. Hier, quatre clients sont arrivés chacun seul, ils se sont posés au bar et sont repartis ensemble. Pareil pour des joueurs de billard. Il y a un côté très humain et très bar pur à l'ancienne. On part du principe avec Christophe que le bar peut être le plus beau possible, les consommations les meilleures possibles, s'il y a un serveur qui tire la gueule, les clients ne passent pas une bonne soirée. Alors, on demande des nouvelles de leur animal, de leurs enfants, de celui qui cherchait du boulot et ça crée de vraies interactions sociales. Donc oui, c'est franchement cool."

"Des clients nous envoient leurs enfants"

L'autre particularité de la Canopée, ce sont les mercredi sans alcool, destinés aux collégiens et lycéens mayennais. Pour leur arrivée, un rideau est tiré devant les bouteilles d'alcool derrière le bar et la tireuse à bière est recouverte d'un carton. Les co-gérants servent des cocktails sans alcool, des jus de fruits et des bubble tea. "On a pensé à tous les petits jeunes qui sortent du collège ou du lycée. Plutôt que traîner dans le hall de Lidl, à Grand Nord ou dans les rues, où on ne sait pas trop où, au moins, ils ont un lieu cool où ils peuvent se poser. Ils sont en sécurité, ils sont à l'abri. Il y a même des clients qui nous envoient leurs enfants parce que soit ils n'ont pas les moyens d'aller les chercher tôt, soit le bus passe tard, alors ils nous disent 'au moins, on sait qu'ils sont chez vous'. Tout le monde peut profiter d'un lieu comme ça."

Mélodie Hautier a même déjà prévu d'ouvrir une troisième salle, pour le moment gardée secrète.