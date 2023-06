À Mayenne, le groupe Seb-Moulinex a besoin rapidement de 50 agents de production

L'usine Seb-Moulinex tourne à plein régime à Mayenne. Et pour cause, deux produits très identifiés du marché français y sont fabriqués : la machine à café automatique sous marque Krups et WMF, ainsi que le robot-cuiseur multifonctions Companion.

Pour répondre à la demande des consommateurs, Seb-Moulinex a besoin de 50 agents de production supplémentaires. 250 salariés aujourd'hui travaillent en CDI. Les nouveaux postes sont des missions en intérim. "Nous recherchons surtout des personnes qui ont une certaine dextérité, qui sont rigoureuses et qui ont la volonté d'apprendre. Elles vont réaliser l'assemblage des pièces mécaniques et électriques pour monter le produit final" explique Élodie Cavaroc, responsable Ressources Humaines dans le groupe.

Avec un taux de chômage légèrement en dessous des 5% à la fin de l'année 2022, le marché de l'emploi est toujours en tension dans le département de la Mayenne. D'où la difficulté à recruter, même pour un groupe aussi visible que Seb-Moulinex. Les contrats d'intérim pour les futurs agents de production pourront s'étaler sur 18 mois, indique la responsable RH du groupe.

Des avantages

*"*Cela permet à ces agents de bénéficier de tous les avantages d'un grand groupe industriel, à savoir : le 13ᵉ mois, les primes de vacances, l'indemnité de transport, les primes d'équipe et également d'un environnement de travail agréable et d'un restaurant d'entreprise sur site" poursuit Élodie Cavaroc.

Des avantages pour les nouveaux arrivés. Mais le groupe Seb-Moulinex ne souhaite pas donner le montant des salaires. Pour cela, il faut s'adresser directement aux deux agences d'emploi intérim de la ville de Mayenne, Randstad et Adecco. Si vous souhaitez candidater, vous pouvez écrire aux adresses suivantes : inhsmy.mayenne@randstad. et adecco.em8@onsite-solution.fr.