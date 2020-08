À Mayenne, le nouveau manager de commerces et de centre-ville veut organiser une animation par mois

Sa mission est difficile, mais pas impossible. Un nouveau manager de commerces et de centre-villes a pris ses fonctions le premier juillet dernier à Mayenne. Pierre Delarue, 53 ans, un Normand qui travaillait avant à Lisieux. Il a été engagée par la CCI de la Mayenne, la chambre de commerces et d'industrie pour travailler pour la ville de Mayenne et l'Union Commerciale. La mission qu'il a acceptée : redynamiser le centre-ville de Mayenne, où de nombreux commerces ont fermé ces dernières années. Il est en train de mettre au point son plan d'action.

Un mois, une animation

"Ma priorité c'est de faire un premier constat, rencontrer tous les acteurs, politiques et économiques. Et puis de mettre en place un plan annuel d'actions et d'animations. L'idée serait d'avoir un mois, une animation, pour couvrir tous les temps forts de l'année, et créer des dynamiques. On a la Mayenne, on peut créer des animations autour de la Mayenne, le château aussi. On peut mettre tout ça en valeur", explique Pierre Delarue.

Ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison

Pierre Delarue souhaite qu'il y ait "des parades et des animations à Noël tous les week-ends" de décembre, "que ça bouge", mettre en place notamment "Mayenne Plage" l'été prochain sur la cale le long de la Mayenne "quelques parasols, jeux, une guiguette et des concerts". Autre idée, organiser des marchés de producteurs locaux et un festival "vintage", ou créer des soirées "apéro shopping", au cours desquelles les commerces resteraient ouverts une heure de plus.

Redynamiser le centre-ville, un thème qui était commun à tous les candidats des dernières élections municipales. Un constat aussi dressé par les habitants et les commerçants.

Concernant la braderie, prévue fin août, qui est annulée, Pierre Delarue a déjà pensé à un plan B, avec le dispositif May Shopping, financé par l'Union Commerciale et la ville de Mayenne : du 29 août au 5 septembre, 6.000 euros en chèques cadeaux à gagner pour plusieurs clients par tirage au sort (200 euros maximum par personne), pour faire de nouveaux achats dans les commerces mayennais.

Et pour essayer d'attirer de nouvelles enseignes, complémentaires aux magasins déjà existants, Pierre Delarue doit se rendre au salon du commerce et de la franchise prévu en octobre à Paris.