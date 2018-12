À Mayenne, le mouvement des gilets jaunes pénalise les commerces du centre-ville

Mayenne, France

C'est l'un des effets néfastes de la mobilisation des gilets jaunes partout en France : les baisses de chiffres d'affaires atteignent 20 à 40% dans le commerce de détail, selon le ministère de l'Economie. À Mayenne, certaines boutiques de vêtements et de chaussures affichent une baisse de 20 à 30% par rapport à un mois de décembre normal.

Un climat morose...

C'est le cas par exemple pour Lydia, elle tient la boutique DDP dans le centre ville depuis 8 ans, une boutique de vêtements. Son chiffre d'affaire est en baisse de près de 30%, et en plus, samedi dernier, sa boutique a été dégradée. Des casseurs ont lancé une boule de pétanque dans sa vitrine. Elle n'avait vraiment pas besoin de ça.

"Retrouver une boule de pétanque en plein milieu de sa boutique, ça surprend et ça fait peur. Si on avait pu éviter ces choses là... Après, avec des choses comme ça, les clients vont avoir peur de rentrer dans ma boutique, mais non, on est en sécurité chez moi", raconte Lydia.

"On se prend en pleine face l'effet gilets jaunes"

"En ce moment, moi je ressens quand même une grosse baisse de fréquentation, j'ai un compteur de passage, je pense que je vais arriver à entre 20 et 30% de baisse. L’effet Noël n'est plus là, les gens sont tout tristes, donc on essaie d'apporter un peu de gaieté. On se prend en pleine face l'effet gilets jaunes, mais les grands gagnants, c'est malheureusement Internet. Ça nous retombe dessus direct", ajoute t-elle.

La boutique DDP de Mayenne a été dégradée, une vitre brisée par une boule de pétanque. © Radio France - Charlotte Coutard

... loin de la féerie de Noël

Même sentiment pour Jocelyne, patronne d'une boutique de chaussures depuis dix ans. Son chiffre d'affaire est également en baisse de près de 30%.

"C'est l'année la pire pour les fêtes de Noël"

"C'est l'année la pire pour les fêtes de Noël. Il n'y a pas de passage, les gens ne viennent pas. Ça devrait être la féerie de Noël, mais on n'y est pas. Les gens ne viennent pas dans le centre-ville, ils ont peur. Tout le monde a besoin de travailler, mais là ce n'est pas le cas. C'est bien de manifester mais ça bloque", regrette la commerçante.

Pourtant, la plupart des gilets jaunes mayennais ne bloque pas la circulation, mais les clients ont quand même peur de rester coincés, selon Stella, elle tient un magasin de Lingerie.

"Ils vont plus aller sur Internet plutôt que de venir en centre-ville"

"Pour le moment, les clients attendent de voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ils vont plus aller sur Internet plutôt que de venir en centre-ville. Ça nous retombe dessus indirectement, donc il est temps que tout le monde arrive à trouver une solution. Ce n'est pas l'euphorie comme ça devrait être pour les fêtes de fin d'années", explique Stella. "Ça porte préjudice, la trésorerie est plus tendue".

Pendant ce temps, les sites de ventes en ligne font d'importants profits : "bah eux ils sont heureux", lance Jocelyne.

"Retournez dans les petits commerces. Faites vos courses de fin d’année dans les petits commerces"

"Retournez dans les petits commerces. Faites vos courses de fin d’année dans les petits commerces", a donc demandé ce mardi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Les petits commerces font "20 à 30% de leur chiffre d’affaires annuel au moment des fêtes", a rappelé la ministre du Travail.

Muriel Pénicaud a aussi estimé que le chômage technique, lié aux conséquences du mouvement des "gilets jaunes" concernait 20 000 salariés en France.