A Méaulte, les salariés de Stelia se réjouissent de la commande record d'Airbus

Airbus enregistre une commande record de 430 A320 et à Méaulte dans la Somme, les 1.500 salariés et les 200 intérimaires sont eux aussi ravis. L'entreprise picarde fabrique les pointes avant des avions et le site est l'une des usines aéronautiques les plus modernes d'Europe

La commande historique de 430 Airbus A320 est au cœur de toutes les conversations des salariés du site de Méaulte, filiale du groupe européen. Les 1.500 salariés et les 250 intérimaires l'ont appris par les médias et pour tous c'est une bonne surprise.

Neuf mois de travail pour l'usine Stelia de Méaulte

Pour Tony Perret, représentant force ouvrière à l'usine STELIA de Méaulte, "cette commande record est une excellente nouvelle. 430 Airbus cela représente pour nous neuf mois de travail. Notre carnet de commande est déjà bien rempli mais nous n'avons jamais enregistré une telle demande". Les salariés interrogés à la sortie de l'usine espèrent que les intérimaires régulièrement embauchés sur le site pourront décrocher un CDI.

Les emplois induits sont aussi très nombreux dans le bassin d'emploi d'Albert

STELIA fait aussi travailler de nombreuses entreprises de sous-traitance à Albert et cela représente plus de 1.200 personnes. L' aérospatiale fait vivre en moyenne une famille sur quatre dans ce secteur du nord est de la Somme. Claude Cliquet, maire d'Albert et ancien de Stelia se réjouit pour ses ex-collégues et pour le bassin d'emploi du pays du Coquelicot.

