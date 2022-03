A Mende, une soixantaine de manifestants contre la baisse du pouvoir d'achat

Plus de salaires ! Moins de précaires !" : à moins d'un mois de la présidentielle, une soixantaine de lozériens se sont réunies, ce jeudi pour réclamer une revalorisation des salaires et retraites.

"Il faut augmenter les salaires" a plaidé le numéro un de la CGT en Lozère Guillaume Martin : "le contexte est plus que compliqué.il y a eu un sentiment de révolte, qui est en train de monter en puissance. C’est à minima 400 euros supplémentaires qu'il faut chaque mois. On a beaucoup de retraites qui sont bien en dessous du SMIC et même avec le SMIC, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre dignement dans ce pays. Il faut être aveugle de ne pas le voir". Au centre des revendications, le pouvoir d'achat alors que l'inflation, mesurée par l'Insee à 3,6% sur un an en février, pourrait encore accélérer en raison du conflit ukrainien. Le Smic pourrait en conséquence connaître une nouvelle revalorisation automatique "d'au moins 2%" dans les prochains mois, selon l'institut.

Fréderic est aide-soignante et avec un salaire de 1200 euros, les fins de mois sont difficiles : "j’habite toute seule, j’ai mon loyer, mon électricité, chauffage, mon crédit voiture et puis le 15 du mois plus rien. On trouve des milliards pour les banques, on trouve des milliards pour les gros patrons et pour les travailleurs, on ne trouve rien. Moi, je pense qu'il faudrait, comme le proposent certains candidats à la présidentielle, un SMIC à 1900 euros. Et je pense que dans un pays riche comme la France, c'est tout à fait faisable."