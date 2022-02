À Mérignac l'association Amos organise une vente de robes de mariée à prix cassés

Le prix des robes oscille entre 50 et 150 euros.

L'association d'aide à l'insertion AMOS organise une vente de robes de mariée à prix cassés en son siège, situé au 208 avenue d’Arès à Mérignac. Ouverte en ce début de semaine, à l'occasion de la fête des amoureux, l'opération s'étend jusqu'au 31 mars. L'idée n'est pas nouvelle , après un premier événement en novembre dernier, l’association ouvre une nouvelle session de vente de robes de mariée.

Pour dénicher l'espace de vente temporaire de robe de mariée de l'association AMOS, il faut le vouloir. La boutique éphémère est située dans une petite pièce à l'arrière du hangar de stockage de l'association, pour y accéder, il faut traverser toute la structure avec l'aide d'une salariée. Mais pour Carla cela n'a pas du tout été un problème, la jeune femme en recherche de la robe de ses rêves depuis décembre, a trouvé sans aucun problème.

Montée sur un petit escabeau elle essaye un modèle bustier aux larges voilages. Son mariage n'est prévu que pour fin août, mais elle a déjà essuyé de nombreux échecs dans les boutiques de mariée traditionnelles. "On m'a fait remarquer dans plusieurs boutiques que les décalages de mariage de 2020 et de 2021 sur 2022 avaient perturbé le secteur, car il y avait beaucoup de commandes cette année." Un paramètre embêtant qui s'ajoute à un autre handicape : " dans certaines boutiques, ce n'était pas donné, ça dépassait mon budget" explique Carla qui au départ s'était fixée un montant maximal de 500 euros, "mais j'ai vite vu qu'il fallait mettre un peu plus, alors j'ai accepté de monter jusqu'à 700 ou 800 euros". Une somme pas simple à débourser, surtout qu'elle s'ajoute aux autres dépenses liées au mariage.

Dans une boutique de vente de robes de mariée classique, les prix oscillent au minimum de 800 à 1200 euros. Dans la boutique d'AMOS le prix d'une robe n'excède pas les 150 euros. C'est donc une "opportunité en or" pour toutes les futures mariées au petit budget insiste, Carole de Fanti, la secrétaire générale de l'association, "d'autant plus que les robes sont neuves ! "

Contrairement aux autres vêtements vendus dans les friperies solidaires de l'association, les robes de mariée proposées dans la boutique temporaire n'ont jamais été portées. "C'est une dame au Bouscat qui nous a appelé un jour pour nous dire qu'elle avait des robes de mariée en grande quantité chez elle, qu'elle ne savait pas quoi en faire et que nous pouvions les récupérer si nous le souhaitions" raconte Carole de Fanti. Cette dame aurait récupéré ses robes auprès d'une boutique de mariage traditionnel en Espagne qui aurait mis la clé sous la porte durant la pandémie. Face à cette opportunité, l'association "n'a pas hésité" explique sa directrice Françoise Hoareau. Car même si les robes prennent une place conséquente dans les locaux de l'association, et que leur entretien, et leur vente, demande une véritable adaptation de l'association, "elles offrent la possibilité à chacune de porter la robe de ses rêves sans se ruiner" développe Françoise Hoareau.

La boutique éphémère est ouverte du lundi au vendredi de 10 heure à 17 heure et le samedi sur réservation. On y trouve une trentaine de modèles, principalement bustiers, de tous les styles, pour des tailles de 36 à 44.