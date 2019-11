À Mérinchal, une machine unique au monde produit de la moquette... pour les routes !

Mérinchal, France

L'histoire de cette machine remonte au début des années 60. A l'époque le Laboratoire national des Ponts et Chaussée - un organisme public - imagine un revêtement routier à base de PVC et de graviers. Un revêtement qui doit permettre de raccommoder les routes dont les bitumes craquelaient à l'époque. L'idée était de produire une sorte de pansement pour la chaussée. C'est l'invention de la moquette routière.

Le problème c'est que le brevet sort en 1972, soit 10 ans après le début des recherches. Et à ce moment là, les bitumes ont évolué et ne craquellent plus. L'Etat français se retrouve avec une énorme machine de 50 mètres de long et de 12 mètres de haut qui ne sert à rien. Ils la vendent alors pour... un franc.

Un nouveau débouché : les pistes d'essais acoustiques

La machine change alors de mains plusieurs fois et fini par être rachetée en 1996 par Benoit Roux. Le nouveau propriétaire trouve quelques débouchés pour sa moquette routière (c'est à la fois le nom du produit et de la PME). Il en vend par exemple dans les pays pluvieux (Ecosse, Irlande, Allemagne, Pays-Bas...) pour faire des parkings car c'est un revêtement étanche. La SNCF s'en sert également quand elle construit un pont. La Marine nationale en a fait des rampes d'accès pour blindés etc.

Depuis quelques années, un nouvel usage est apparu : il se trouve que les constructeurs auto ont découvert que la moquette routière était un bon matériel pour les pistes d'essais acoustiques. Rouler sur ce revêtement fait plus de bruit que sur du bitume et les tests en sont facilités. La PME Moquette routière trouve donc un second souffle dans ce nouveau marché. Ils en fournissent alors à Renault, Ferrari, Kia, Hyundai... pour des équipements situés dans des pays aussi divers que la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Slovaquie, l'Argentine...

Pas de concurrents

Pourquoi aucun concurrent n'est alors apparu sur ce marché de la moquette routière ? Pourquoi cette machine installée dans la petite commune de Mérinchal fournit des géants automobiles installés dans d'incroyables complexes industriels ? Le patron Benoit Roux explique ça tout simplement :

C'est un marché de niche. Les meilleurs années, mon chiffre d'affaire atteint 1.7 million d'euros. Parfois c'est 300 000 euros... Pourquoi ils iraient s'embêter à construire une machine qui peut coûter 300 000 ou 400 000 euros alors qu'il y a si peu de débouchés ? En plus de cela, même avec la machine, la production du PVC n'est pas facile. On est protégé par notre savoir-faire.

La PME peut donc profiter tranquillement de son petit monopôle. Son fonctionnement est d'ailleurs assez particulier puisque la machine ne tourne qu'environ 60 jours par an. Elle est installée dans les même locaux que Franken-Dalaudière, dont Benoit Roux a également été le patron à une époque. Les quatre salariés de l'entreprise ne viennent donc sur place que quand il y a une commande à honorer. Ils produisent la quantité demandée et repartent ensuite.

L'entreprise réalise aujourd'hui 70% de son chiffre d'affaire à l'étranger.