A Meslay-du-Maine, Artech, spécialisée dans la chaudronnerie industrielle, a un moral d'acier

Chaque matin, France Bleu Mayenne valorise les entrepreneurs et les artisans de notre département. Ce jeudi, on va à Meslay-du-Maine où une quarantaine de salariés hautement qualifiés travaillent pour la société Artech.

Cette PME est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle (acier, inox, aluminium)et se porte bien. Son chiffre d'affaires a augmenté de 35% en 5 ans, de nombreux investissements sont en cours pour moderniser les locaux et améliorer la qualité de vie au travail. Mickaël Marzelleau est le patron d'Artech : "c'est une entreprise qui a été créée il y a une trentaine d'années par deux personnes qui s'étaient associées. En 2015, elles sont parties à le retraite et donc ont vendu au groupe DIS, un petit groupe industriel régional avec l'ambition que chaque filiale puisse conserver son ADN et ses clients. Ici, nous transformons les métaux en feuilles, en tubes, en barre et nous les découpons, les plier, les assembler par soudage et nous intervenons dans de nombreux domaines, industrie agro-alimentaire, chimique, agricole".

Artech est donc économiquement en pleine forme et chaque année crée des postes d'ouvriers qualifiés par le biais de l'apprentissage.