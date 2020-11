La police sécurise l'entrée en classe devant un lycée ce vendredi à Metz

Des policiers en armes devant les lycées : c'est la première conséquence du relèvement au niveau "alerte attentat " du plan Vigipirate sur le territoire national depuis le 29 octobre dernier.

Près de deux semaines plus tôt, le professeur d'histoire Samuel Paty avait trouvé la mort dans un attentat à Conflans Sainte Honorine dans les Yvelines.

L'évènement est encore dans toutes les têtes au sein de la communauté éducative et la présence policière aux abords des établissements ne laisse pas les élèves indifférents.

Pour les forces de l'ordre , c'est un " empilement de missions qui viennent percuter l'activité traditionnelle . La crise sanitaire s'ajoutant à ce contexte de terrorisme " , commente Patrick Valentin, Directeur départemental adjoint de la sécurité publique du département.

Finies les pauses cigarettes devant le portail. Les entrées se font au pas de course, sans faire l'impasse sur le respect des gestes barrières :

On a plus de 1500 élèves qui sont là. Entre 8h et 9h il faut réussir à gélifier tout le monde, et on leur dit de ne pas rester devant l'établissement - Paul, surveillant du lycée