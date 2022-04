A Metz, les restaurateurs subissent de plein fouet la hausse du prix de l'huile

Chez le grossiste Promocash à Metz, les quelques bidons d’huile de 25 litres ne sont pas en rayon. Le directeur François Tixier les garde volontairement en réserve, et les vend au compte-goutte, car il subit des difficultés d'approvisionnement Le prix du bidon de 25 litres d'huile de tournesol est passé de 43€ hors taxe il y a deux mois, à 64€ hors taxe actuellement.

"On restreint les achats"

"Je n'ai pas de visibilité à plus d'une semaine, explique François Tixier. Je commande, mais je ne reçois pas, ou je reçois une quantité inférieure. On restreint les achats, soit un bidon de 25 litres et du panachage, sinon on restreint entre dix et quinze litres sur de la bouteille standard."

François Tixier, gérant de Promocash Copier

Les bidons de 25 litres restent en réserve © Radio France - Doris Henry

Une augmentation des tarifs sur la carte des restaurants

Au centre-ville de Metz, dans un restaurant spécialisé dans la pomme de terre, Myriam Ruffenach, la gérante, a enregistré une hausse de 42% du prix de l’huile de friture. Elle sera répercutée sur ses prix. "On a approvisionné jusqu'en juillet. Après, ce sera beaucoup plus compliqué. Sur notre carte d'été, il y aura une légère augmentation des tarifs de 20 centimes maximum."

Myriam, gérante d'un restaurant au centre ville de Metz Copier

Walygator a pris les devants

Au parc d'attractions Walygator également, le directeur Laurent Muller explique avoir pris les devants "en commandant plus que d'habitude. On peut se poser des questions sur l'huile de tournesol, car elle a été produite sur le tournesol de l'an dernier qui n'était pas impacté. Donc il y a des tarifs qui sont liés à la bourse. On accepte de baisser certaines marges, mais on va répercuter une partie, en essayant de limiter cette répercussion."