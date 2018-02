Meung-sur-Loire, France

L'usine est même fermée depuis vendredi dernier, selon la maire de Meung sur Loire, Pauline Martin. Selon nos confrères de l'Usine Nouvelle, la liquidation judiciaire de l'entreprise AEML a été prononcée ce mardi par l'administrateur judiciaire. Le dernier espoir de reprise, venu d'un groupe d'électronique à Tours, s'est envolé, les fonds apportés n'étaient pas suffisants. Cette fois c'est bel et bien terminé, un plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé pour les 72 salariés.

En redressement judiciaire depuis 2015

L'entreprise AEML (Ateliers Electriques et Métallurgiques de Loiret) fabriquait, depuis 1935, date de sa création à Meung sur Loire, des fixations, des chevilles et des pièces métallurgiques, notamment pour les ascenseurs Otis ou encore les tondeuses Honda. Elle avait été placée en redressement judiciaire en janvier 2015.

Une Société Coopérative et participative

AEML était aussi l'une des plus anciennes SCOP du Loiret, une Société Coopération et Participative, elle était propriété de ses salariés, et gérée par eux.