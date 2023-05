A Meylan, Dahub devient Uska, et affiche de nouvelles ambitions pour assister les acteurs du tourisme

Fondée en 2017, la société Dahub, basée à Meylan, aide les structures et professionnels du tourisme à être visibles sur Internet. Suite à une levée de fond qui lui a permis de rassembler 1 million d'euros, la société change de nom pour devenir Uska, et affiche de nouvelles ambitions, avec de nouveaux outils et un développement à l'étranger.

France Bleu Isère : Dahub, désormais Uska... Qu'est ce que c'est concrètement ? Qu'est ce que vous y faites ?

Damien Catala : En fait, on a développé une application à destination des professionnels du tourisme : les hôteliers, les restaurateurs, les prestataires d'activités comme un guide de montagne, pour les aider à être visibles simplement sur Internet. Aujourd'hui, 40 % des personnes qui partent en vacances ou même près de chez eux vont utiliser Internet pour se renseigner, souvent une recherche qu'on dit locale, c'est à dire : "Je suis à un endroit, je cherche un restaurant de telle typologie pour y aller en famille". Et en fait, l'enjeu des acteurs du tourisme, c'est d'être visible quand nous faisons ce type de recherche. Donc c'est vraiment le challenge. Ces professionnels sont souvent des petites boites, des personnes qui n'ont pas les compétences et surtout pas le temps de vraiment gérer leur notoriété en ligne. Donc on veut les aider avec cette application simple.

Dahub devient donc Uska mais ce n'est pas juste un changement de nom...

Non, parce qu'en fait le nom Dahub était très technique : "Data hub". Là où on voulait nous apporter de la confiance aux professionnels du tourisme dans les nouveaux enjeux de relance du tourisme. Et en fait, c'est un mot finnois qui veut dire : la confiance en soi. Et c'est vraiment ce qu'on veut apporter au travers de cette application qui propose vraiment trois piliers : gérer les informations diffusées en ligne, retrouver tous ses avis et y répondre simplement, et publier des contenus sur tous les canaux. L'idée, c'est vraiment de dire : "Avec cet outil-là, ayez confiance dans votre activité, vous serez bien valorisé en ligne et les futurs clients qui se déplaceront et tomberont sur une activité qui va leur plaire et c'est la vôtre".

Et concrètement, qu'est ce qui change ?

En fait, Dahub c'est une société qui s'est développée au travers des territoires en équipant à la fois des professionnels du tourisme et des offices de tourisme. Aujourd'hui, on a plus de 100 destinations en France, mais aussi au Québec, qui utilisent cette technologie et qui aident les professionnels du tourisme à mettre à jour leurs informations sur le site de l'Office. C'est très basique, c'est très simple, mais c'est ce qu'on fait depuis sept ans et ça marche très bien. La transition, c'est d'aider plus largement ces professionnels et de ne pas juste être visible sur le site de l'Office de tourisme, mais bien sur Google My Business, sur Instagram, sur Waze, sur toutes les plateformes qui sont utilisées par nous dans notre quotidien.

Donc il y a cette transformation, et puis par ailleurs, vous vous agrandissez.

Oui, pour soutenir un projet où on passe de 1000 clients potentiels qui sont les offices de tourisme de France, à plus de 300 000 entreprises du tourisme en France et 2,8 millions en Europe, on ne pouvait pas y aller avec la même équipe et les mêmes outils. Donc c'est vrai qu'on a fait appel à des financeurs, notamment la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires qui ont investi au total avec tous les autres acteurs, 1 million d'euros pour qu'on puisse justement développer l'intégralité des services de cette application, mais surtout renforcer l'équipe, pour porter l'ambition d'aider tous ces professionnels du tourisme qui sont sur nos territoires. C'est suffisant pour exécuter pendant deux ans la promesse qui est de se développer à la fois sur le marché français et francophone. On est présents en Suisse, à Verbier et on va se développer dans le Valais. Et on a aussi ouvert une filiale au Québec, à Montréal, pour développer aussi les affaires en Amérique du Nord. Donc, c'est grâce notamment à ce soutien financier qu'on peut aller plus vite et plus loin.

Sur votre site , on trouve un icône "On recrute". Est-ce que vous recrutez notamment en Isère, ou dans les environs immédiats ?

Oui, oui et oui ! Comme beaucoup d'entreprises tech dans le secteur, on recherche principalement des profils techniques développeurs full-stack et back-end. En fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise, on recherche également des commerciaux et on va faire partir deux VIE (Volontariat International en Entreprise), notamment s'il y a des jeunes de moins de 28 ou 29 ans qui nous écoutent au Québec sur des profils à la fois tech et à la fois commerciaux. Donc la porte est ouverte.