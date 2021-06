INFO FRANCE BLEU AUXERRE : A Migennes, Benteler cherche un repreneur

Le groupe allemand Benteler cherche un repreneur pour son site de Migennes (Yonne) qui connaitrait des problèmes de compétitivité. L'équipementier automobile se donne jusqu'à la fin de l'automne pour le trouver. Benteler Automotive emploie un peu plus de 400 personnes à Migennes.

Benteler Automotive à Migennes (Yonne) cherche un repreneur. L'équipementier automobile emploie 337 salariés et 80 intérimaires. Les intentions du groupe allemand ont été annoncées la semaine dernière aux représentants du personnel.

Plus de concurrence et un marché réduit

Une source proche de la direction explique que dans un contexte de transformation et de crise du secteur automobile, les entreprises délocalisent en Europe de l'est, en Asie ou au Moyen Orient et la concurrence devient féroce.

Moins de contrats renouvelés

Dans le même temps, certains constructeurs automobiles se mettent à fabriquer eux-mêmes, des éléments qu'ils sous-traitaient auparavant. Le marché se réduit donc. Selon cette même source, des contrats du site de Migennes, qui produit par exemple des châssis, n'auraient pas été renouvelés à cause de problèmes de qualité sur la livraison en 2017, problèmes réglés depuis, mais qui ont eu un impact négatif sur les gros clients. Les carnets de commande à moyen terme seraient problématiques.

6 mois pour trouver

Aujourd'hui Benteler, dit vouloir jouer la transparence et chercher un repreneur avant que les difficultés ne s'aggravent. Le groupe se donne jusqu'à la fin de l'automne pour le trouver. Après, il avisera.

Du coté des syndicats, l'inquiétude existe forcement, mais personne ne souhaite s'exprimer sur la question pour le moment.