À Monaco, les azuréens passent Noël "au resto" !

Ouverts à Monaco, les restaurants accueillent une clientèle bien nombreuse en cette période de fêtes, pour le plus grand plaisir des azuréens privés de "resto" et pour la plus grande vigilance des policiers monégasques : quatre établissements ont été fermés pour non-respect des gestes barrière.

Une forme de nostalgie se dégage de la rue Princesse Caroline (Monaco), en cette fin décembre. 200 mètres de terrasses, toutes remplies de fins gourmands, pour le plus grand plaisir des restaurateurs, ils n'ont pas fermé contrairement à leurs voisins français. "On est ouvert, on est content ! Par rapport à la France, on bosse donc on se plaint pas. Les français viennent en masse chez nous", raconte Estelle, serveuse dans un restaurant monégasque. L'établissement enregistre en ce moment une soixantaine de clients à chaque service.

Monaco, une bulle de Noël

Des clients venus de Nice, Menton, Antibes et même d'Auvergne ou encore de la région parisienne. Brian et Karim sont venus entre amis passer deux semaines de vacances sur le rocher "puisqu'on a les restaurants, les commerces, les casinos. Il n'y a rien qui fait plus plaisir que de se sentir libres", témoignent les deux auvergnats. Comme les autres visiteurs, ils en profitent pour faire leurs achats de Noël pour le plus grand plaisir des commerçants aussi ravis de l'ouverture des restaurants.

Quatre restaurants fermés administrativement

Siles établissements, contrairement aux bars, peuvent rouvrir, ce n'est pas sans contraintes. Le gouvernement monégasque impose le respect d'un protocole sanitaire avec 1,5 mètre de distance entre chaque table, 6 clients par table, le port du masque obligatoire lorsque l'on est en mouvement. Autre restriction, le service n'est possible qu'entre 11h et 15h, puis entre 19h et 21h30.

Les policiers patrouillent pour veiller au respect de ces règles ce qui n’empêche pas quelques fautes. Le gouvernement princier a annoncé avoir fermé administrativement quatre restaurants, dès le 24 décembre, pour une durée de 4 à 7 jours. Il précise que, désormais, les clients doivent impérativement réserver leur table pour les services du midi et du soir.

Pour manger à Monaco le 31, il faut aussi y dormir

Pour éviter que Monaco ne soit envahie par des azuréens et des touristes impatient de fêter la nouvelle année, l'exécutif a aussi décidé que pour pouvoir manger sur le rocher le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, il faudra justifier sa présence avec la preuve d'une nuit d'hôtel ou un justificatif de domicile sur le sol monégasque. À l'occasion de cette soirée, les restaurateurs pourront servir une heure supplémentaire, jusqu'à 16h et 22h30.