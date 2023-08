À Mondonville près de Toulouse, une centaine d'enfants débarquent chaque semaine en colonie de vacances

Les colonies de vacances ont-elles toujours la cote ? Même si certaines familles y sont toujours attachées, la fréquentation est à la baisse depuis quelques années. En Haute-Garonne, la Ligue de l'enseignement , qui s'occupe notamment d'accueillir des enfants sur deux sites lors de la saison estivale, que ce soit au Relais du Bois Perché à Aspet, ou au Domaine d'Ariane à Mondonville, le constate : leurs centres sont remplis à 65%.

Samedi 5 août, au Domaine d'Ariane à Mondonville au nord de Toulouse, c'est jour d'arrivée au centre pour les enfants. Pour les familles encore attachées à la colonie de vacances, la formule reste souvent un choix intéressant.

"Ça me permet de me détacher de chez moi"

Les voitures arrivent au compte-gouttes au Domaine d'Ariane. Chaque parent arrive les uns après les autres, suivis des enfants, sac attaché sur le dos, et petite valise en main. Une expérience, des rencontres, et de l'indépendance. Pour Fabien, 39 ans, qui arrive de Ségoufielle dans le Gers pour y déposer sa fille, la colonie de vacances a beaucoup d'avantages pour les jeunes : "J'ai encadré en colonie, et je vois ce que ça a apporté aux enfants. Ils sont plus en autonomie, livrés à eux-mêmes, et ils peuvent se découvrir et faire plein de choses". Et sa fille Justine, 10 ans a hâte d'appréhender sa première semaine en colonie de vacances : "Ça va être trop bien ! J'ai juste peur de devoir dire au revoir à mes amis à la fin, c'est triste !"

Rachid, lui, est venu déposer ses trois garçons : "Ici, on, est dans un cadre assez exceptionnel avec un super accompagnement". La famille toulousaine a l'habitude de laisser les enfants au centre du Domaine d'Ariane. Yanis, le plus grand âgé de 13 ans est heureux de retrouver la colonie : "Ça me permet de me détacher de chez moi, de me faire des copains !" explique-t-il. Avec ses deux frères, Wassim et Illies, ils se livreront à leurs activités favorites pendant une semaine : le foot et la piscine.

Les colonies de vacances des centres de la Ligue d'enseignement de Haute-Garonne proposent aux enfants des semaines thématiques - Raymond Bercero

Une question de budget

Ici au Domaine d'Ariane, les familles payent 700 euros pour une semaine et par enfant. Même si certaines aides existent déjà à l'instar de la CAF vacances, d'autres parents se débrouillent autrement comme Valérie. Fonctionnaire et vivant seule avec son fils à Belpech dans l'Aude, le budget est nécessairement calculé : "Si je n'avais pas pu payer en plusieurs fois, je n'aurais pas pu le faire" explique-t-elle. Elle ajoute : "C'est qu'une semaine de vacances c'est compliqué, c'est la moitié d'un salaire". Fabien a quant à lui payé une partie grâce aux chèques vacances : "Je sais qu'avec les comités d'entreprise on peut avoir certaines aides, mais ce n'est pas mon cas" admet le père de famille.

Alors pour ces derniers, l'annonce du pass colo par le gouvernement, à savoir un coup de pouce de 200 à 350 euros pour les enfants de 10 et 11 ans et sous conditions de ressources est une bonne chose. Rachid "accueille ce dispositif avec plaisir". Même si cette enveloppe a ses limites selon lui : "C'est une très bonne idée car il y a des enfants qui ne partent jamais. Mais c'est dommage que cette aide ne concerne que les enfants en CM2".

Selon la confédération Jeunesse au Plein Air, près de 5,6 millions d'enfants ne partent pas en vacances chaque année.

Le pass colo, "un bon début"

Pour les professionnels, la baisse de fréquentation "se ressent déjà depuis une dizaine d'années", explique Raymond Bercero, responsable pédagogique à la Ligue de l'enseignement de Haute-Garonne. Ce dernier pilote les colonies de vacances sur les deux centres dans le département : au Domaine d'Ariane, ainsi qu'au Relais du Bois Perché à Aspet. L'inflation a nécessairement accéléré cette tendance, avec la hausse des prix sur les transports et la nourriture, et la baisse du pouvoir d'achat des familles.

Selon lui, le pass colo est "un bon début", même si ce n'est pas suffisant : "Cette multitude de perfusions, c'est très bien pour les colonies, on se rend compte que ça stabilise, voire augmente légèrement le nombre d'enfants qui viennent. Mais j'aimerais que l'on se pose la question d'un droit aux vacances pour tous. Nous restons convaincus que ce n'est pas suffisant pour que les colonies retrouvent leur niveau d'il y a 10, 20 ou 30 ans".