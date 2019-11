A Montargis, une exposition pour imaginer l'avenir de la caserne Gudin

Montargis, France

A quoi va ressembler la caserne Gudin, à Montargis, dans les prochaines années ? Après 10 ans de discussions avec l'Etat sur le prix de rachat de cette ancienne caserne militaire, qui accueillait jusqu'en 2009 une école de gendarmerie, l'agglomération montargoise planche sur le projet de réaménagement du site.

Un projet très large et qui mettra sans doute plus de 10 ans, encore, avant d'être totalement achevé, car il s'agit de réaménager six hectares en plein coeur de Montargis, sur un site construit il y a plus de 130 ans. L'agglomération y veut une salle de spectacle, un hôtel, un centre de formation, une résidence senior, quelques logements. Des équipements publics, mais aussi des batiments privés.

Un concours d'idées pour affiner le projet

"Mais si les besoins étaient assez clairement établis depuis longtemps, les élus et les services n'avaient pas vraiment d'idées sur la meilleure façon d'articuler tout cela" explique Laurent Rougeron, le directeur général des services techniques de l'AME (agglomération montargoise et des rives du Loing). La collectivité a donc lancé une démarche assez inédite : un concours d'idées, pour l'aider à afiner son projet.

Les propositions de trois cabinets d'architectes ont été retenues. Elles sont présentées jusque fin janvier 2020 aux habitants de l'agglomération, dans une exposition qui se déroule au Tivoli, à Montargis. Les habitants peuvent découvrir les trois projets et donner leur avis. Ils sont aussi détaillés sur le site de l'AME.

Conserver les bâtiments de la place d'armes

"Mais attention, il ne s'agit pas de dire quel projet est le meilleur, car aucun ne sera retenu tel quel" prévient Laurent Rougeron. "Nous allons nous appuyer sur ces propositions pour mettre au point notre programme d'aménagement, qui devrait être prêt fin 2020".

Et le fonctionnaire note déjà quelques grandes lignes, qui reviennent dans tous les projets : "alors qu'il n'y avait aucune interdiction de détruire les bâtiments existants, autour de la place d'armes, tous les projets proposent de les conserver, parfois en leur ajoutant une extension, parfois en imaginant un nouveau bâtiment à l'entrée du site, mais tous veulent conserver ce patrimoine".

Et de cela Jean-François Pille, montargois d'adoption depuis sa retraite, en est satisfait : "cette caserne, cela fait partie de notre histoire, il faut la garder". Pour cet ancien parisien, ce projet d'aménagement du site montargois peut donner "une nouvelle impulsion à la ville, comme le quartier du Pâtis et de la médiathèque en son temps".

L'exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de Montargis :

Mardi de 13h à 20h

Mercredi de 10h00 à 18h00

Jeudi et vendredi de 13h00 à 18h00

Samedi de 10h00 à 18h00

Et ce jeudi 14 novembre les trois cabinets d'architecte détailleront leurs projets et répondront aux questions des habitants du montargois. Ca se passe à partir de 14h à l'espace Thouvenot, au rez-de-chaussée de la salle Le Tivoli. Les habitants peuvent aussi donner leurs impressions à l'agglomération en écrivant à l'adresse mail suivante : projet-gudin@agglo-montargoise.fr