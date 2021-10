À Montargis, une initiation aux métiers de l'aide à domicile pour des bénéficiaires du RSA

Mission formation et emploi ce mardi à Montargis. Avec des entreprises spécialisées dans l'aide à domicile, l'AMDR du Loiret, le Groupement d'employeurs Aide à domicile et À domicile 45, le département du Loiret organise une matinée d'initiation aux métiers de l'aide à domicile, à destination de bénéficiaires du RSA, le Revenu de solidarité active.

L'aide à domicile : un secteur en tension

Sur les 17.000 bénéficiaires du Loiret, 14 ont été sélectionnés pour participer, en fonction de leur appétence pour ce métier mais aussi pour les compétences relationnelles que requièrent cette profession. Dans les locaux du centre de formation de l'AFEC, à Montargis, l'initiation comprend le test d'un simulateur de vieillissement, la présentation du matériel utilisé par les aides à domicile, l'échange d'informations sur les formations qui mènent à ce métier, mais aussi le témoignages de professionnels du secteur.

"L'objectif derrière, c'est d'engager les bénéficiaires dans une démarche de formation vers ces métiers-là.", explique Pauline Martin, vice-présidente du département en charge de l'emploi. Pour le département, qui verse le RSA et qui accompagne les structures d'aide à domicile, ce type d'initiation permet de faire d'une pierre deux coups : redonner l'accès à l'emploi à des bénéficiaires "qui ne demandent qu'à travailler", ajoute Pauline Martin, et permettre à un secteur "en très forte tension", de recruter. Dans la région du Montargois et du Giennois, en particulier, la demande est très forte.

Des actions qui pourraient se généraliser

"Il n'y a pas une structure d'aide à domicile qui ne manque pas de salariés, et ce dans des proportions extrêmement importantes", selon Pauline Martin. Pour elle, il s'agit de voir le RSA "sous le prisme du développement économique et moins sous le prisme de l'action sociale". Dans le Loiret, ce type d'initiative est une première avec ce format, pour le secteur de l'aide à domicile. Si ces initiations portent leurs fruits, elles pourraient se généraliser dans le département, pour toutes sortes d'emplois et selon les besoins des territoires.