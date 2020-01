A Montbrison, une soixantaine de manifestants pacifiques s'invitent aux voeux du maire

Montbrison, France

Ils sont toujours mobilisés contre le projet de nouvel EHPAD (établissement d’accueil pour personnes agréées dépendantes ) à la périphérie du centre-ville et contre une gestion privée de l'établissement

Pour le collectif d’opposants, il y a clairement une volonté de remettre une fois encore le dossier sur le devant de la scène, comme l’explique Robert FAYE l'un des opposant au dossier.

"On se mobilise pour que nos aînés et nous même nous soyons accueillis dans un environnement de tarif opposable, tarif public, et surtout au coeur de Montbrison, les petites promenades au jardin d'Allard et au centre ville qui font les choses de la vie"

L'actuel EHPAD proche du centre ville qui doit être modernisé © Radio France - Yves Renaud

Selon Christophe Bazille, le maire Montbrison aucune décision n’a encore été arrêtée dans ce dossier de modernisation de l'EHPAD.

La porte selon lui reste ouverte à toutes les options : aménagement ou déménagement et gestion privée ou publique, mais il regrette tout de même au passage le tour politique pris par ce dossier à quelques semaines seulement des élections municipales

"C'est un petit peu malheureux de mettre le maire en première ligne sur ce dossier l, le maire ne décidera rien, c'est le département et l'agence régionale de santé. il y a des procès d intention qui sont fais c'est la campagne qui veut çà , en tout quand je m'engage en politique c'est pas pour çà"

Le collectif d'opposants au projet veut que l'on réaménage l’établissement actuel à deux pas du centre ville et surtout que sa gestion reste confiée à l’hôpital public comme c'est le cas aujourd'hui, craignant une envolée des coûts pour les usagers.