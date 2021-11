A Montmirail, des sapins bien-portants prêts à être coupés pour Noël

En 2020, l'année avait été "catastrophique" sur l'exploitation sylvicole de l'Etang Beccane, à Montmirail. Privés d'eau en été, puis exposés à des gels tardifs au printemps suivant, de nombreux sapins avaient dépéri. Heureusement, "l'année 2021 a été plus propice puisque nous avons des sapins qui sont bien-portants", se réjouit Catherine Copleutre, qui gère l'exploitation aux côtés de son époux, Jean-Marie.

Combien exactement sont disponibles cette année ? "Je pense qu'on sera en mesure d'en vendre entre 350 et 400." Mais après un "véritable engorgement" l'an passé, "nous avons pris la décision de ne plus travailler avec les écoles et les associations de parents d'élèves pour pouvoir servir uniquement notre clientèle de particuliers. Il a fallu faire un choix", souligne Catherine Copleutre. Le principe, en revanche, reste le même : les clients viennent choisir eux-mêmes le sapin sur l'exploitation. Celui-ci est coupé et embarqué directement.

Une production artisanale

Malgré cette expérience d'achat au plus proche du produit, les sylviculteurs doivent parfois se justifier face aux demandes très "normées" des clients : "Les gens trouvent parfois que le sapin n'est pas assez fourni, ou bien ils vont avoir du mal, par exemple, à concevoir une blessure sur un sapin, qui peut être liée à un chevreuil... Il faut leur faire comprendre notre démarche parce que nous ne sommes pas sur une production intensive. Nous ne mettons aucun pesticide, nos sapins, on les dorlote, on les taille... Et on fait en sorte qu'ils correspondent à la demande. Mais ce n'est pas toujours facile."

De la même manière, si les exploitants réfléchissent à introduire de nouvelles essences plus résistantes dans un contexte de changement climatique, comme l'épicéa de Serbie, ce ne sera pas pour tout de suite : "Les gens ont du mal à se mettre à ce type de sapins. Ce qu'il veulent, c'est du Nordmann." Pas simple de faire évoluer des habitudes bien ancrées.