A Montmirail, des sapins de Noël "essentiels" mais menacés par le réchauffement climatique

Les sapins seront bien en vente en prévision de Noël, en Sarthe comme partout ailleurs : un soulagement pour les producteurs et de nombreux clients. Mais ces arbres souffrent du réchauffement climatique. La chaleur et la sécheresse de l'été ont tué l'essentiel des plantations de l'hiver dernier.

Jean-Marie Copleutre, sylviculteur, devant un sapin tué par la canicule et la sécheresse.

Sylviculteur à Montmirail, Jean-Marie Copleutre peut désormais rassurer les clients qui l'appellent pour se renseigner : oui, les sapins de Noël pourront bien être vendus cette année, avant même la fin du confinement. Le gouvernement a annoncé que les sapins seront classés "essentiels" à compter de ce vendredi 20 novembre.

Pour la poignée de Sarthois qui produisent des arbres de Noël, c'est un soulagement. "Si il n'y a pas de sapin à ce moment-là il faudrait interdire les cadeaux, interdire Noël" sourit Jean-Marie Copleutre. "On demandera aux gens de respecter les consignes, de porter le masque, et on limitera le nombre de personnes sur le point de vente".

Les près de 500 sapins qu'il écoule chaque année sont tous vendus sur l'exploitation : soit coupés soit sur pied, ce qui permet aux clients de choisir leur arbre. "On dit souvent que c'est l'arbre qui choisit son foyer" s'amuse le sylviculteur.

2020, année "catastrophe"

Entre les verts tendres, bleutés ou foncés des différentes variétés, les clients découvriront des taches rouges : de jeunes arbres tués par la chaleur et la sécheresse. "Cette année ça a été la catastrophe. L'impact du réchauffement sur la forêt est très très clair" déplore Jean-Marie Copleutre. Il a perdu plus de 90 % des sapins plantés voilà un an, malgré ses efforts comme le paillage ou le placement de cageots pour les protéger du soleil direct.

Planter et espérer

Des arbres presque adultes, en principe bons à vendre ont aussi souffert, "de grands arbres qui ont perdu des aiguilles, ils sont dégarnis et parfois rouges, ce n'est pas vendable. L'épicéa, je ne sais pas si je pourrai continuer à en cultiver".

Jean-Marie Copleutre vient de planter 2 000 jeunes arbres "pour combler ce qui est mort, en espérant qu'ils poussent vite et que ça rattrape les manques". C'est seulement à cette condition qu'il aura des sapins pour Noël à l'horizon 2030, le temps que ces jeunes arbres atteignent la taille classique attendue pour un sapin de Noël, au minimum 1,5 m.