A Montpellier, la fermeture des bars à 1h du matin passe mal

Depuis le 23 mai tous les bars de l'Hérault devront fermer au plus tard à 1h du matin pendant tout l'été, sauf dérogation. Dérogation que n'a pas demandé la mairie de Montpellier. Les bars du centre-ville critiquent une décision absurde et néfaste après deux ans de pandémie.

La nouvelle était tombée comme un couperet le 23 mai : le préfet de l'Hérault annonce alors la fermeture des bars dans tout le département à 1h du matin pour toute la période estivale.

Cependant, les villes côtières pouvaient exiger une prolongation jusqu'à deux heures du matin. Pour les autres, "ça sera au cas par cas, à la demande du maire", avait déclaré la préfecture.

Une demande que n'a donc pas faite Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Pas plus que les deux années précédentes, marquées par les restrictions sanitaires dues à la pandémie. Cela fait donc depuis 2019 que les bars du centre-ville n'ont pas pu ouvrir après 1h du matin en été.

Sur la place Jean Jaurès, remplie de bars et bondée de monde, la nouvelle a été accueillie avec q<uelques grincements de dents. Notamment par Loïc, propriétaire du Joseph. Il estime perdre entre 500 et 1000 euros par soir à cause de cette restriction. "Pour les montpelliérains, ça ne vaut pas le coup. Ils préfèrent aller en périphérie. Ils changent d'habitude, de lieu, et on ne les revoit pas."

Même constat à quelques pas de là, au Novelty. Alexandre, le responsable, se dit "déçu, dégoûté" par une décision qui va à l'encontre de la logique commerciale : "entre 1h et 2h, c'est plein à craquer, il n'y a pas une table de libre. C'est là où les clients consomment le plus."

Si les patrons de bars sont mécontents, les clients sont eux aussi agacés de devoir plier bagage si tôt. Des tensions éclatent, comme en atteste Saoirse, serveuse au Fitzpatrick, place Saint-Côme. Elle a été témoin d'un client excédé qui a jeté sa bière sur l'un des serveurs. Un incident qui ne serait selon elle certainement pas arrivé avec une fermeture à deux heures.

La nuit passant, les clients partent naturellement d'eux-mêmes entre 1h ou 2h. Aujourd'hui, certains restent sur les terrasses malgré les demandes du personnel, également sous la pression des forces de l'ordre qui veillent elles au respect de l'heure de fermeture.

Cette situation dure donc depuis trois ans. Aujourd'hui, cette décision est reconduite en raison du mécontentement des riverains, victimes de tapage nocturne.