À Montpellier, le restaurant Food Trotter rendu invisible par des travaux

C'est un problème dont Mike et Sandrine Guardia se seraient bien passés. En arrivant à leur restaurant le 4 juillet, ils ont découvert que les travaux de la société de gaz GRDF cachaient complètement leur restaurant. Le Food Trotter est désormais dissimulé derrière une palissade blanche et une pelleteuse.

Conséquence, le snack est invisible de l'extérieur, plongé dans la pénombre et régulièrement perturbé par le bruit. Pour accéder au restaurant, il faut passer sur le côté et longer la barricade. Un passage peu visible d'en face, depuis la place Albert Ier. Autant dire que les clients se font de plus en plus rares.

Ce chantier de rénovation des réseaux du gaz était à l'origine prévu au mois de février. Ayant été décalé, il a donc débuté début juillet. Le couple de propriétaires en a été informé le 22 juin, quinze jours environ avant le début des travaux, par courrier. Leur terrasse a été cassée pour pouvoir creuser dans le sol, ce qui les empêche de pouvoir l'ouvrir au public.

" On a été un peu déçus. On aurait préféré que ce soit au mois d'août, parce qu'il y a moins de monde. Mais ils n'ont pas voulu repousser parce qu'il n'y avait personne pour travailler", témoigne Sandrine Guardia, propriétaire de l'établissement avec son mari Mike depuis six ans.

Il était aussi financièrement impossible pour le couple de fermer en juillet et d'ouvrir en août, tant la clientèle s'y fait rare. Aujourd'hui, le snack doit s'adapter, et ce jusqu'au 29 juillet, date programmée pour la fin des travaux.

Des demandes restées lettre morte

Le restaurant accuse donc une perte de moitié de son chiffre d'affaires sur le mois de juillet. Désespérés, les propriétaires tentent de trouver une solution à l'amiable et de négocier une compensation. Ils ont donc tenté de contacter la mairie, la chambre de commerce et d'industrie et la société GRDF. En vain.

Sans solutions, avec l'impossibilité d'ouvrir en août et en l'absence de clientèle en juillet, Sandrine Guardia craint le pire : "On a des frais, on a un crédit… Si ça continue, on va devoir fermer le restaurant. On ne veut pas faire du remue-ménage mais au moins négocier à l'amiable".

Contactée, la municipalité n'a pas donné suite à nos sollicitations.