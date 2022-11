À Montpellier, les habitants de la tour de l'Espérou privés de chauffage et d'eau chaude

"C'est une aberration de vivre dans des conditions pareilles en France" : Toufiq, propriétaire d'un appartement dans la tour de l'Espérou, ne cache pas son exaspération. Les 250 habitants de l'immeuble, situé au coeur du quartier de la Mosson, à Montpellier, sont privés de chauffage et d'eau chaude depuis plus de sept mois.

Une situation difficilement tenable jusque-là, qui va devenir impossible avec la baisse des températures. "Je fais bouillir l'eau dans une casserole et je remplis des seaux pour laver mes enfants", raconte Youcef, père de famille, qui dénonce "un retour aux années 1960".

La chaufferie a pourtant bien été réparée mais les tuyaux sont tellement entartrés que l'eau ne parvient pas jusqu'aux robinets.

C'est le résultat d'une mauvaise gestion du précédent syndic, qui a été écarté par la justice en novembre 2021. FDI Habitat, désigné par le tribunal judiciaire pour prendre la suite, ne peut engager de travaux trop importants seul puisqu'il n'est qu'administrateur provisoire de l'immeuble. La copropriété enregistre aujourd'hui 600.000 euros de dettes et impayés.

Ascenseurs en panne, fuites, moisissures

Les problèmes s'accumulent donc un peu partout. Les ascenseurs sont très régulièrement en panne. Des fuites d'eau se sont déclarées dans plusieurs parties communes, entraînant l'apparition de moisissures sur les murs et aux plafonds. Le portail du garage collectif est hors-service, tout comme certaines portes d'entrée, facilitant ainsi les actes de vandalisme.

Les boîtes aux lettres sont régulièrement forcées dans le hall de l'immeuble, qui reste ouvert. © Radio France - Thomas Pinaroli

Certains résidents fuient la tour devant les conditions de vie indignes auxquelles ils sont confrontés : "Ma locataire en situation de mobilité réduite est restée moins d'un an, explique Toufiq. Un jour, elle est arrivée, aucun ascenseur ne fonctionnait et elle n'a pas pu rejoindre son logement." Sur les 112 appartements de l'immeuble, environ 90 sont encore habités aujourd'hui.

Une cinquantaine d'habitants sont venus exprimer leur mécontentement vendredi après-midi devant la mairie de Montpellier. Une délégation de sept d'entre eux a été reçue pour envisager la suite.

La mairie veut racheter les logements

Plusieurs sujets ont été évoqués. L'entreprise gestionnaire du chauffage va intervenir à partir de lundi pour assurer la remise en route sous 48 heures des radiateurs. La ville et la métropole ont débloqué 300.000 euros d'aide pour financer l'installation de ballons d'eau chaude individuels. La pose aura lieu entre la mi-novembre et la fin décembre. "On comprend que cela ne réjouisse pas entièrement les habitants mais tout-le-monde aura de l'eau chaude à la fin de l'année 2022", assure Véronique Brunet, adjointe au maire qui suit le dossier.

En parallèle, la mairie est en train de racheter les appartements de la copropriété. L'objectif est de démolir la tour de l'Espérou à l'horizon 2028 afin de construire des habitats neufs. Les habitants vont être contactés dans les prochaines semaines et prochains mois pour leur trouver une solution de relogement à partir de 2024.

Les plafonds ont été retirés en raison des moisissures qui prolifèrent. © Radio France - Thomas Pinaroli