A Montpellier, les vendeurs de CBD soulagés après la levée de l'interdiction de vendre des fleurs de cannabis

Soulagement pour les vendeurs de CBD à Montpellier ! Le Conseil d'Etat a suspendu ce lundi un arrêté interdisant la vente de fleurs et de feuilles de chanvre passé fin décembre par le gouvernement. Le conseil d'Etat leur a donné tort : "Il n'y a aucune preuve que le CBD revête un caractère nocif."

Stéphanie peut enfin remettre ses feuilles et fleurs de chanvre en vitrine dans son magasin de CBD à Montpellier.

Dans son magasin de CBD dans l'écusson à Montpellier, Stéphanie est soulagée. Après trois semaines de flou, elle peut enfin remettre ses sachets de feuilles et fleurs de CBD dans sa vitrine.

Le Conseil d'Etat a levé ce lundi l'interdiction de la vente de CBD. Il a estimé que "les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC [la molécule responsable des effets psychotropes NDLR] est en dessous de 0,30%, n'atteignent pas un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d'interdiction générale".

Dans son stock, environ 600 euros de marchandises qu'elle aurait perdu si l'interdiction n'avait pas été levée. " L'Etat laisse fleurir les magasins un peu partout pour ensuite mettre une interdiction c'est dur. On a des employés, si on ferme, ça implique des licenciements tout de même", explique-t-elle.

Une douzaine de boutiques concernées à Montpellier

A Montpellier, il existe une douzaine de magasins de CBD. En France, le nombre de boutiques a bondi de 400 à 2000 en un an.

Un peu plus loin dans l'Ecusson , Younès ne cache pas son soulagement face à la nouvelle : "Ca signifie que je peux garder mon travail, c'est cool ! Je peux manger et on peut continuer à faire du bien aux gens."

Lui avait décidé de ne pas enlever ses produits des rayonnages. Un moyen de faire résistance ? "En quelque sorte" sourit-il.

Soulagement chez les consommateurs

Le sentiment de victoire est partagé par les consommateurs. Loïc utilise le CBD pour éviter de refumer du cannabis récréatif classique, chargé en THC, la molécule principale du cannabis, responsable des effets psychotropes et de l'addiction.

"Je suis sur un groupe Facebook de consommateurs de CBD et tous, nous sommes heureux de cette décision, affirme-t-il. Certains utilisent le CBD parce qu'ils ont des pathologies lourdes, des migraines à répétition, de la polyarthrite rumathoïde etc."

Selon une étude du Grand View Research, 1 français sur 10 consomme du CBD médical régulièrement.