Montverdun : "Le Padel Français" prend la balle au bond

France Bleu Saint-Étienne Loire - Vous êtes spécialisé dans les revêtements de sols écologiques avec votre société JDM Expert et vous vous lancez donc dans la construction de terrains de padel. Une sorte de mix entre le tennis, parce qu'il y a un filet, et de squash aussi parce qu'on peut utiliser les murs qui vont entourer ce terrain pour faire rebondir la balle. C'est une rencontre qui vous a décidé à vous lancer ?

Denis Joandel, fondateur de "Le Padel Français" - La vie est faite de rencontres. J'ai croisé la route en 2021 d'un passionné de padel qui m'a fait découvrir ce sport. Je m'y suis personnellement initié et à force de jouer je me suis dit pourquoi je n'en ferais pas ? J'ai décidé d'amener ma technologie de sol qui laissent passer l'eau au padel. Et aujourd'hui, on construit des padels résilients.

C'est en plein essor ?

C'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. J'avais besoin d'un autre challenge. On est sur un marché naissant ou tout le monde veut jouer au padel. Le marché est exponentiel. Il y a beaucoup de joueurs qui roulent 1 h à 1 h 30 pour aller jouer au padel dans des grandes agglomérations. L'idée, c'est de créer des terrains outdoor avec du contrôle d'accès. Les gens ont envie de faire du sport plaisir. Ils ont envie d'acheter un temps de jeu pendant 1 h, 1 h 30 avec des amis. Ils n'ont pas forcément de raquette, ils viennent la louer sur le terrain. On va implanter ces terrains un petit peu partout en France et notamment dans la Loire.

Est-ce que ce que vous proposez, c'est aux entreprises, au privé d'investir aussi ?

On est dans une période ou les collectivités locales ont un peu de mal avec les crises énergétiques. Et depuis quelques semaines, on a une recrudescence d'entreprises qui lèvent le doigt, qui nous appellent et qui sont prêts à investir pour le compte des communes.

Vous le disiez, il y a une vraie demande dans la Loire, une trentaine de contacts déjà ont été pris en l'espace de quelques mois ?

Le Padel Français" je l'ai lancé le 31 mai 2022. Le premier terrain est basé à Montverdun. On est en train de construire deux terrains sur le site de la Charpinière, à Saint-Galmier. On en a un quatrième qui arrive sur Marcilly-le-Châtel, mais on a à peu près une trentaine de projets ligérien dans les tuyaux.

Est-ce que ça va avoir un effet sur vos ressources humaines ? Est ce que vous allez embaucher avec autant d'activité ?

Bien sûr, on recrute des passionnés, on recrute des gens qui ont envie de s'investir. Parce que l'autre jour j'étais au téléphone avec le Père Noël. Il m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de raquettes de padel sous le sapin, donc il va falloir assurer !