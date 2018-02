Moreuil, France

"Nos vies sont bousculées". A cinq jours de son licenciement et de la fermeture d'une usine où il travaille depuis trente ans, Philippe Alexandre, chez Amcor est désabusé. "C'est un assassinat", dit sans concession le délégué CFTC. Les 123 salariés de cette usine de fabrication d'emballages plastique vont recevoir leur lettre de licenciement vendredi.

Philippe Alexandre délégué CFTC chez Amcor Copier

Dès lundi (le 12 février), le ballet des camions va débuter devant le site de Moreuil. Amcor, propriété d'une multinationale australienne réfute le terme de délocalisation pourtant, une bonne partie de son outil de production, huit à dix machines sur quatorze au Portugal, dans l'une de ses usines à Porto ou le coût du travail est beaucoup moins élevé qu'en France.

Plan social

Les salariés picards eux vont entrer dans leurs congés de reclassement dont la durée à été négociée, à la hausse dans le plan social pour l'emploi (PSE) signé le 13 décembre. "Les moins de 50 ans ont droit à un an, les plus de 50 ans à quinze mois", détaille Philippe Alexandre. Les ex Amcor toucheront leur salaire pendant la durée du préavis qui varie selon l'ancienneté puis une allocation et des primes légales et supra-légales.

Un plan de formation fait aussi partie de ce PSE ainsi que d'autres compensations comme la prise en charge par l'entreprise du coût d'un déménagement pour raison professionnelle où des aides pour trouver un logement. Dans le même temps, les salariés sont accompagnés par un cabinet de reclassement. "Il n'y a pas de secret, on va devoir se démerder", soupire Philippe Alexandre, inquiet pour le sort de certaines familles. "Il y a des couples qui travaillent à l'usine".

Les explications de France Bleu Picardie Copier

Après cette claque reçue et la longue période de négociations, Philippe Alexandre se dit aussi très amer vis à vis de la plupart des responsables politique. "A part Pierre Boulanger notre maire et les équipes de François Ruffin (Député France Insoumise), on a vu personne" avance le syndicaliste. Il avait tenté de se faire entendre en septembre au moment de la visite du président Emmanuel Macron à Amiens. Sans succès.