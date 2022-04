À Morlaix, l'association les Chiffonniers de la Joie licencie sa directrice

La directrice de l'association les Chiffonniers de la Joie à Morlaix va être licenciée pour "insuffisance professionnelle". À l'origine de ce départ, un rapport de la chambre régionale des comptes de Bretagne publié en mars 2022. Tout au long des 70 pages, la gestion de l'association par Isabelle Ogès est largement critiquée. Les magistrats constatent par exemple que le comité de gestion, composé de trois co-présidents (Vonick Ortholan, Michel Tallec et Claudie Poullaouec), a donné les pleins pouvoirs à la seule directrice. Résultat, elle a pu faire à peu près ce qu'elle voulait sans aucun contrôle.

Dans ses conclusions, la chambre régionale des comptes exige une "réorganisation urgente pour mettre fin sans délais à ces dysfonctionnements". Terminés les contrats de travail litigieux, les dépenses suspectes ou encore les prêts sans contrat ni échéancier de remboursement. Tout ce qui était reproché à l'ancienne directrice doit disparaître. Douze recommandations émergent de ce rapport et l'association compte bien les suivre "à la lettre" selon Michel Tallec, l'un des co-présidents de l'association.

Du renouveau

L'association veut aller de l'avant. Le recrutement d'un ou d'une nouvelle directrice est déjà lancé et l'association cherche également un ou une éducatrice spécialisée. Une assemblée générale est également programmée au 10 mai prochain où les membres du conseil d'administration sont élus. Les nouveaux statuts votés le 31 mars prévoient cinq administrateurs, les co-présidents veulent porter ce chiffre à neuf.

Mais les projets pour remodeler l'association ne s'arrêtent pas là. La cuisine - où 30 à 40 personnes mangent tous les midis - doit être rénovée. Et des logements vont être construits pour les compagnons, ces bénévoles nourris, logés et blanchis à titre gracieux, en échange de leur engagement bénévole. Tout cela devrait voir le jour courant 2022. En attendant, une vente du printemps d’objets exceptionnels est organisée les 23 et 24 avril 2022.