A Morlaix, le maire en appelle au gouvernement contre la fermeture de la plate-forme Hop !

Une semaine plus tard, le choc est toujours aussi violent à Morlaix. La direction de Hop!, filiale d'Air France, a annoncé un plan social, plus de 1.000 postes supprimés, et cela impacte le site de maintenance des avions de Morlaix, il sera supprimé.

Quand la direction a annoncé la nouvelle, Roland Séité a failli tomber de sa chaise. Ce quadragénaire travaille comme magasinier dans les ateliers de Hop depuis 19 ans : "On a appris ça au détour d'un mail, comme quoi le site de Morlaix allait fermer brutalement, sans plus d'explication", dit-il au micro de Yann Gallic de France Inter.Le site de Morlaix qui pourrait fermer en 2023, c'est 276 emplois.

On n'avait pas besoin de ça

Tout récent délégué CFDT, Roland Séité a l’impression que les dirigeants de la compagnie profitent de la crise du coronavirus pour sacrifier le site de Morlaix : "Avant la crise du covid, on savait que ça allait être difficile, mais les prévisions étaient assez bonnes. Le covid a accéléré les choses. On pouvait faire autrement, on peut faire autrement, surtout dans le bassin morlaisien déjà durement touché par la fermeture de plusieurs sites. On n'avait pas besoin de ça."

Le maire de Morlaix en appelle au gouvernement

A Morlaix, près d’un millier d’emplois directs et indirects sont menacés par cette fermeture, estime Jean-Paul Vermot, le maire socialiste de la ville (élu en juin) : _"Nous sommes une ville de 15.000 habitants, c'est comme si on supprimait des milliers d'empois dans une métropole comme Nantes. On ne peut pas d'un côté avoir le président de la République qui dit tout récemment qu_'il faut préserver, développer l'emploi dans les villes moyennes et le même gouvernement, premier financeur d'Air France, laisser faire la disparition d'emplois vitaux pour notre économie ici."

Pour le maire de Morlaix Jean-Paul Vermot, la décision d'Air France est "inacceptable". © Radio France - Nicolas Olivier

Le maire de Morlaix espère que le gouvernement finira par faire pression sur Air France pour empêcher cette fermeture qui serait "dramatique", dit-il, pour l’économie locale.