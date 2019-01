À Mortagne-au-Perche, près de 150 gilets jaunes défilent pour les victimes liées au mouvement

Mortagne-au-Perche, France

Gilets sur le dos, ballons jaunes dans les mains, les manifestants marchent tranquillement vers l'hôtel de ville de Mortagne-au-Perche. Le cortège est très calme, encadré par des gendarmes. Bruno travaille en intérim, il tient une croix. "Je la porte en honneur d'une personne décédée pendant les manifestations. Le responsable, c'est Emmanuel Macron et le gouvernement, ils n'ont pas réagi assez rapidement et ils ne réagissent pas encore assez."

La manifestation des #Giletsjaunes à Mortagne au Perche se poursuit par un lâcher de colombes #Ornepic.twitter.com/01bnKl3IdI — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 13, 2019

Au milieu de la manifestation, des enfants lancent des colombes. Un signe d'espoir pour Dominique, une des organisatrices de la marche, heureuse de partager ce moment avec d'autres manifestants de l'Orne et des alentours. "On se rassemble, on retrouve toute une grande famille." Après la marche, les gilets jaunes se sont promis de se retrouver à nouveau, samedi à Argentan.