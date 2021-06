À Morteau, "Les Mots doux" fabrique des bracelets pour les supporters de l'Équipe de France de football

Une entreprise de Morteau "Les Mots doux" a été choisie par la Fédération française de football pour fabriquer des bracelets artisanaux pour ses supporters. Elle fait partie d'une douzaine de sociétés sélectionnée par la FFF pour concevoir des objets made in France, mis en vente dans leur boutique.

Un partenariat qui a débuté il y a deux ans lors d'un salon parisien "Maison et objet" à l'occasion de l'Euro 2021 qui débute vendredi 11 juin.

"Les Mots doux" fabriquent des bracelets où sont retranscrits des mots en morse comme "Maman", "Je t'aime", "Mon rêve" ou "Chance". Pour ces bracelets destinés aux supporters de l'Équipe de France de football, le mot "Bleus" a été retenu. Les bracelets sont uniquement en vente à la boutique officielle à Paris ou sur la boutique en ligne.

Le bracelet confectionné par "Les Mots doux" pour la Fédération française de football à l'occasion de l'Euro 2021. © Radio France - Lucas Archassal

Un bracelet made in France, presque made in Franche-Comté

Chaque bracelet est constitué de petites perles et d'une petite carte. Maud Lemonnier Collet, la fondatrice de l'entreprise : « Il y a trois signes distinctifs. D'abord la carte avec le logo de la FFF. Sur le bracelet, il y a une petite médaille plaquée or avec les deux étoiles de l'Équipe de France. Chacun des bracelets reprend le bleu blanc rouge. »

Des bracelets qui ont été pensés par "Les mots doux" et qui sont presque made in Franche-Comté : « Tout est fait à Morteau par notre équipe de quatre personnes et notre dizaine de petite fées comme on les appelle. » Ces petites fées, ce sont des personnes en micro-entreprises qui confectionnent, enfilent les perles chez elles.

« Pour nous, c'est vraiment important de rester en économie locale. » Maud Lemonnier Collet, la fondatrice des "Mots doux".

Hormis les perles bleu blanc rouge qui viennent du Japon, « la carte est imprimée à Morteau, la médaille plaquée or provient de Villers-le-lac et Frambouhans ».