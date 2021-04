A Moult, une centaine de personnes mobilisées contre Amazon

Amazon, le géant du commerce en ligne, prévoit d'installer un entrepôt logistique à Moult, près de Caen. Inacceptable pour les habitants qui se sont mobilisés ce samedi, devant la mairie. "La maire nous dit qu'elle ne sait pas trop ce qu'il se passe à Amazon, que c'est difficile de s'y opposer", explique Flore, membre du collectif StopAmazon. "C'est faux, on sait beaucoup de choses de cette entreprise, sur les pratiques du groupe, la maltraitance des salariés. Nous allons donc déposer un dossier à la mairie pour leur expliquer".

Manifestation à Moult contre Amazon. © Radio France - Boris Hallier

Les militants ont engagé un recours gracieux auprès de la mairie pour remettre en cause le permis de construire. "Quand on voit le précédent de Mondeville, où la maire s'est opposé à l'implantation d'Amazon, on se dit qu'il y a des solutions politiques", assure David Frantz, de l'association Attac14. "C'est une entreprise qui pratique l'évasion fiscale, détruit des emplois et le commerce de proximité et elle contribue de manière importante au réchauffement climatique", assène-t-il.

Amazon se défend

De son côté, le groupe américain assure que le projet "d'agence de livraison n'est est qu'à ses premières étapes et se fait en totale collaboration avec les acteurs locaux".

"Comme pour l’agence de livraison de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a ouvert fin 2020, Amazon recruterait [à Moult] 50 personnes en CDI et générerait 250 emplois indirects via les entreprises de livraison partenaires", ajoute le géant de la vente en ligne.