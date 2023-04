A Muret, la tarification progressive de l'eau existe depuis 2012, et ça marche !

Payer l'eau plus ou moins cher, en fonction de sa consommation : c'est l'idée lancée par Emmanuel Macron, pour moins gaspiller, avec la sécheresse et le réchauffement climatique. Lors d'une visite dans les Hautes-Alpes la semaine dernière, le président de la République a dit souhaiter une "tarification progressive et responsable" de l'eau qui puisse être "généralisée en France".

ⓘ Publicité

Une telle tarification existe déjà à Muret (Haute-Garonne) depuis 2012. Dans cette ville de 25.000 habitants au sud de Toulouse, les 25 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, sur la consommation annuelle. Ils deviennent payants ensuite, et augmentent en fonction de la grandeur de la consommation.

14% d'eau utilisée en moins

Une mesure "sociale et environnementale" explique le maire socialiste André Mandement, qui en dix ans a permis de réduire de 14% la vente d'eau par la régie municipale. "On a bien vu l'évolution", explique l'élu.

Pour y arriver, la municipalité de Muret a fait fondre les prix. Après avoir créé un service public de l'eau, elle instauré des paliers. Le premier, jusqu'à 25 m3, est donc gratuit : l'eau "vitale" pour boire, cuisiner, se laver. Au delà, il faut payer et le tarif est progressif : "plus tu consommes, et plus le mètre cube est cher", résume le maire.

L'eau moins chère n'a pas entraîné de surconsommation

Pourtant, le passage en régie municipale en 2012 a permis de baisser les prix pour toutes les tranches, et on a craint un temps l'effet pervers, avec la tentation de laisser l'eau du robinet couler. "On nous disait qu'il allait y avoir une surconsommation, que les gens allaient se "lâcher". Mais c'est l'inverse que l'on constate ! Les Muretains font attention et consomment moins d'eau qu'avant" se réjouit André Mandement.

Le maire de Muret, André Mandement, évoque une mesure "sociale et environnementale". © Radio France - Mathieu FERRI

D'ailleurs, certains habitants essaient de limiter leur consommation au maximum pour rester dans la tranche gratuite : "je connais des personnes qui se débrouillent pour être dans les 25 mètres cubes" raconte le maire. "Une personne seule sans jardin, ou qui n'arrose pas son jardin avec l'eau de ville arrive à limiter sa consommation aux alentours de 30 mètres cubes. Donc oui, il y a des gens qui ne paient quasiment rien ou seulement quelques euros pour une année".

Et qui dit moins d'eau vendue dit moins d'eau pompée et traitée. Plus écologique, donc, et plus économique aussi pour la mairie de Muret, qui baisse ses coûts de production.