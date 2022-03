Flambée des prix du carburant : À Nancy, la ruée sur les boîtiers éthanol

Avec la flambée du prix de l'essence et l'aide de 550 euros de la région Grand-Est pour convertir sa voiture au bioéthanol, c'est la ruée vers les garages homologués. C'est le cas dans un centre Speedy de Vandoeuvre qui réalise environ 50% de son chiffre d'affaire avec la pose de boitiers éthanol.

Cyrille et son collègue Raphaël en train de finaliser l'installation du boitier éthanol sur la Clio de Leslie

Les prix historiques du carburant a décidé plus d'un automobiliste à convertir sa voiture au bioéthanol. Un carburant plus vert, mais surtout moins cher pour les consommateurs. L'aide de 550 euros accordée par la région pour la mise en place du boîtier accélère la transition du parc automobile.

Une aide bienvenue

Leslie repart avec sa voiture équipée de son boitier éthanol fraîchement posé sous le capot de sa Clio © Radio France - Lucas Bouguet

Les Lorrains l'ont bien compris, passer à l'éthanol va faire du bien à leur porte-monnaie. C'est le cas de Leslie, une assistante de vie à domicile qui réalise trois pleins dans sa voiture chaque mois. Avec la flambée du prix de l'essence, ça devenait très difficile pour elle de continuer à travailler. "Soit j’augmentais mes tarifs pour pouvoir me déplacer et aller chez mes clients, soit [j'optais] pour un boîtier éthanol et c'est ce que j'ai fait", se réjouit-elle.

Toujours à moins d'un euro le litre à la pompe dans de nombreuses stations services, les économies que réalisent les automobilistes en choisissant l'éthanol sont énormes. Le prochain plein de Leslie sera de quarante euros. Sois une économie de plus de 50% par rapport au prix de l'essence actuel.

Le téléphone n'arrête pas de sonner

Un gain considérable qui fait aussi le bonheur des garages homologués de la Région. Le téléphone de Cyrille Pélissier, chef de centre au Speedy Vandœuvre n'arrête pas de sonner. "Ça a pris de l'ampleur avec l’augmentation du prix de l’essence", indique-t-il. En ce moment, il reçoit une dizaine d'appels par jour mais ça peut aller jusqu'à une trentaine !

Les commandes ont bondi de près de 80%. "On a déjà monté 7 boîtiers depuis le début du mois, on a 17 demandes, et 11 dispositifs à monter. Avant c’était un par mois", se souvient Cyrille Pélissier.

Des délais qui s'allongent

D'autres garages sont également pris d'assaut depuis le passage de l'essence à 2 euros. C'est le cas au garage TM Auto de Nancy où vingt personnes sont en attente de pose. D'ici fin mai, ce seront 60 véhicules nouvellement équipés qui sortiront du centre.

Les demandes ont également explosé à Toul Autos. Le garage reçoit quinze fois plus d'appels depuis deux jours. Mais les équipes ont du mal à suivre, notamment en raison des délais de livraison qui s'allongent. La dernière commande passé le 8 février n'est toujours pas arrivée au garage.

De multiples avantages

Un petit boitier rapide à poser et qui fait faire de grosses économies aux automobilistes équipés © Radio France - Lucas Bouguet

Ce petit boîtier présente de multiples avantages. Une fois équipée, la voiture peut bien évidemment rouler à l'éthanol mais elle pourra toujours continuer de fonctionner avec de l'essence, et même avec un mélange des deux carburants.

De plus, avec l'aide de la région Grand-Est, convertir sa voiture dans ce garage revient aujourd'hui entre 238 et 595 euros.