A Nancy, défilé "marathon" des gilets jaunes pour obtenir davantage du gouvernement

Les manifestations étaient interdites dans les zones commerciales ce samedi en Meurthe-et-Moselle. L'interdiction a été respectée et plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont défilé dans les rues de Nancy ce samedi après-midi pendant plus de trois heures. Un cortège de plusieurs centaines de personnes (400 selon la préfecture) au son de "Macron démission", pas satisfaites par les annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat.

Parmi les manifestants, des fonctionnaires qui demandent une revalorisation du point d'indice mais aussi des salariés pas concernés par la hausse de la prime d'activité et qui disent ne plus pouvoir joindre les deux bouts. Beaucoup de manifestants réclamaient également le recours plus régulier au référendum, et notamment à l'initiative des citoyens. Un défilé désordonné mais calme qui s'est dispersé devant la gare de Nancy vers 17 heures.

Les #GiletsJaunes font un passage par la gare de #Nancypic.twitter.com/MyTVVPJEhM — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) December 15, 2018

En Meurthe-et-Moselle, onze personnes ont été interpellées dans le cadre des actions des "gilets jaunes" dont trois au cours de la manifestation nancéienne.